Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 15. bis 21. Januar 2024

„Nicht der Krieg, der Frieden ist der Vater aller Dinge." (Willy Brandt)

Bildung bildet – und ist wichtiger denn je. Erst recht in einer Zeit, in der es salonfähig geworden ist, sich seine eigenen Wahrheiten zu herbei zu fantasieren. Besser wäre es, zu wissen: Das kann auch man lernen. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche.