Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 16. bis 22. Oktober 2023

„Im Bett soll man nur leichte und unterhaltene Lektüre zu sich nehmen, sowie spannende und beruhigende, ferner ganz schwere, wissenschaftliche und frivole sowie mittelschwere und jede sonstige, andere Arten aber nicht“, riet einst Kurt Tucholsky. Ihr könnt euch in dieser Woche auf der Frankfurter Buchmesse wieder unendliche Inspirationen für euren Nachtschrank holen. Nicht vergessen: Die Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne literarische Gründerwoche.

Online-Seminar: „Gründungszuschuss beantragen“

Online, 16. Oktober 2023

Mit dem Gründungszuschuss könnt ihr bis zu 18.000 Euro Förderung als Starthilfe vom Staat geschenkt bekommen. Doch die Hürden sind hoch: Wie ihr den Gründungszuschuss erfolgreich beantragt, erfahrt ihr im kostenlosen Online-Seminar.

Aufbruch in die Selbstständigkeit

Online-Seminar: Gründerwissen „Businessplan“

Online, 16. Oktober 2023

Im Online-Seminar wird sich euer Berater eurer Unternehmensplanung widmen und euch beim Erstellen des Businessplans unterstützen.

Fertig machen

Gründergeist und Nachfolge

Offenbach, 16. Oktober 2023

Die Gründerstadt Offenbach lädt zu einem inspirierenden Abend ein, um das spannende Thema der Unternehmensnachfolge zu beleuchten.

Weitermachen

Workshop „Von der Idee zum Projekt – Eigene Ideen strukturiert in die Tat umsetzen“

Weingarten, 17. Oktober 2023

Überführe deine innovative Idee in ein Projekt: Workshop zu den wichtigsten Fragen und Methoden des erfolgreichen Projektmanagements.

Wege finden

Digitales Info-Event „Mitmachen beim Jumpp Inspire Award“

Online, 17. Oktober 2023

Hier bekommt ihr alle Infos zum Jumpp Inspire Award – einer Bühne für alle, die sich für das Thema Gründung und Selbständigkeit interessieren

Potenziale ausschöpfen

Online-Seminar: Gründerwissen „Contentmarketing für Gründer und KMUs“

Online, 17. Oktober 2023

Im kostenlosen Online-Seminar lernt ihr von Fachleuten, wir ihr euch mit wenig Budget durch Contentmarketing von Wettbewerbern absetzen könnt – nachhaltig und effektiv.

Besser als der Rest

Abschlussevent „AUF – mobile Akademie Unternehmensnachfolge für Frauen“

Darmstadt, 18. Oktober 2023

AUF-Abschlussevent mit intensivem Wissens- und Erfahrungsaustausch mit Akteur:innen und Vorbildern der Unternehmensnachfolge.

Auf in den Chefinsessel

#4 Know-How Event: Zukunft der Pflege

Nürnberg, 18. Oktober 2023

Wir klären, wie genau die Zukunft der Pflege aussieht und welche Rolle die Digitalisierung mit ihren Chancen aber auch Herausforderungen spielt.

Es muss sich was ändern

Online-Seminar: Karrierewissen „Die perfekte Bewerbung – mit Erfolg in euren Traumjob“

Online, 18. Oktober 2023

Der erste Schritt zur perfekten Bewerbung: Im kompakten Online-Seminar bekommt ihr wichtige Bewerbungstipps – vom richtigen Lesen der Stellenanzeige bis zur optimalen Vorbereitung auf das Vorstellungsgespräch.

Bestens vorbereitet

Peer-Learning: „Digitale Produkte entwickeln“ Teil III

Frankfurt am Main, 19. Oktober 2023

In drei aufeinander aufbauenden Terminen werdet ihr in die 7 Phasen der Produktentwicklung mit Design Thinking eingeführt.

Alles wird unwiderstehlich

Pitch Club Developer Edition #161 Dortmund 2023

Dortmund, 19. Oktober 2023

Du bist Softwareentwickler, Data Scientist oder IT-Consultant (m/w/d) und auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? Hier bewerben sich Unternehmen und Startups um dich!

Entwickler gesucht

Online-Seminar: Gründerwissen „Soziale Absicherung und Versicherungen“

Online, 20. Oktober 2023

Welche Krankenversicherung und welche Altersvorsorge kommen für beruflich Selbstständige in Frage? Die Antworten gibt es im Online-Seminar.

Sicher bleiben

start2grow Meet & Work 2023

Dortmund, 20. Oktober 2023

Veranstaltung im Rahmen des bundesweiten start2grow Gründungswettbewerbs: Tausche dich mit Coaches und Unternehmer*innen aus und triff dich mit potentiellen Mentor*innen, die Dich auf dem weiteren Weg mit ihrer Expertise und ihrem Netzwerk unterstützen.

Einfach wachsen

Entrepreneurship Summit Berlin 2023

Berlin, 21. und 22. Oktober 2023

Entdecke nachhaltige Ideen und entwickle dein Potential beim Entrepreneurship Summit. Vorträge, Workshops und Gründergeschichten inspirieren zur Gestaltung einer besseren Welt.

Create Y(our) Future

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2023

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Science4Life Businessplan-Wettbewerb: Ideenphase 2023 | Bewerbung

Einsendeschluss: 16. Oktober 2023

Der Wettbewerb ist auf die Bedürfnisse von Gründern aus den Bereichen Life Sciences, Chemie und Energie zugeschnitten. Die eingereichten Beiträge werden von Branchenexperten hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit am Markt geprüft. Dazu erhält jedes Team ein detailliertes Feedback, die Chance auf Preisgeld und Zugang zum Experten-Netzwerk und der Science4Life Academy.

Jumpp Inspire Award: Wecke die Gründerin in dir! – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 6. November 2023

Der Ideenwettbewerb ermutigt Frauen jeder Herkunft und mit unterschiedlicher Bildungshintergründen dazu, ihre eigenen Ideen zu verfolgen.

