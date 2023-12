Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 18. Dezember 2023 bis 7. Januar 2024

„Nicht der Krieg, der Frieden ist der Vater aller Dinge.“ (Willy Brandt) //

Same procedure as every year: Auch das Jahr 2023 findet sein Ende. Das ist amtlich. Wir danken euch für ein ereignisreiches, spannendes und vertrauensvolles Jahr und freuen uns auf mehr davon. Einige letzte Termine können wir euch noch an Herz legen, und dann entlassen wir euch an die Glühweinstände der Republik. Denkt bitte an alles, was ihr für die kommenden Wochen braucht: die Gans, den Baum, die Geschenke, den Sekt, „Brot statt Böller“. Jetzt lassen wir euch erstmal in Ruhe und melden uns hier am 8. Januar 2024 wieder. Bis dahin wünschen wir euch eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr.