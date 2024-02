Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 5. bis 11. Februar 2024

„Nicht der Krieg, der Frieden ist der Vater aller Dinge.“ (Willy Brandt) //

Was wäre ein Startup ohne Personal? Nichts. Das muss man mal ganz klar sagen. Umso schöner, dass immer mehr Firmen ihre Leute nicht mehr nur als Arbeitskräfte sehen, sondern als Mitarbeitende – als Menschen mit Ideen, die sich am besten einbringen können, wenn die Arbeit nicht Selbstzweck ist, sondern Teil des Lebens. In diesem Sinne wünschen wir eine schöne Gründerwoche.