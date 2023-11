Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 6. bis 12. November 2023

„Nicht der Krieg, der Frieden ist der Vater aller Dinge.“ (Willy Brandt) //

Eigentlich ist es immer die richtige Zeit für die wichtigen Dinge, für Entscheidungen, für Innovationen – auch wenn sie nicht gleich als solche erkannt werden. Wie das Frequenzsprungverfahren, das die Hollywood-Schauspielerin Hedy Lamarr in den 1940er-Jahren entwickelte, ohne zu wissen, dass sie damit die Generation Mobilfunk begründete. Ihr Geburtstag am 9. November ist Tag der Erfinder und damit in gewisser Hinsicht auch euer Tag. Feiert ihn mit einer guten Idee!