Ein Handwerk zum Niederknien: Als Fliesenleger selbstständig machen – ganz einfach | Übersicht 2023

Handwerk hat goldenen Boden, oder einen aus Fliesen: Die sollten dann allerdings ordentlich verlegt werden. Lohnenswert ist es auf jeden Fall, sich als Fliesenleger selbstständig zu machen. Was du dabei beachten musst, wieviel du verdienen kannst und ob du als selbstständiger Fliesenleger einen Meisterbrief brauchst, erfährst du in unserem Ratgeber.

Als Fliesenleger selbstständig machen – Voraussetzungen und Genehmigungen

Fliesenleger machen nicht nur Bäder und Küchen schön: Die offizielle Berufsbezeichnung des Deutschen Handwerkskammertag heißt Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/-in und gehört zu den Bau- und Ausbaugewerken. Du verkleidest Wände und Böden im Innen- und Außenbereich von Gebäuden nicht nur: Du gestaltest sie mit deinem Verständnis für Farben und Formen nach den Wünschen der Kundschaft. Außerdem kannst du Dämmstoffe für den Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutz einbauen.

Ist ein Fliesenleger-Betrieb ein Handwerksbetrieb?

Ein Handwerk zum Niederknien war der Beruf des Fliesenlegers schon immer. Allerdings konnten sich Fliesenleger zwischen 2004 und 2020 zulassungsfrei selbstständig machen. Das heisst: In dieser Zeit war kein Meisterbrief notwendig, um als Fliesenleger selbstständig zu arbeiten oder einen Betrieb zu gründen.

Brauche ich als selbstständiger Fliesenleger einen Meistertitel?

Ja. Nachdem durch die Handwerksnovelle im Jahr 2004 53 Handwerksberufe von der Meisterpflicht freigestellt worden waren, wurde 2020 die Meisterpflicht für 14 Gewerke wieder eingeführt: darunter auch Fliesen-, Platten- und Mosaikleger. Seitdem dürfen nur noch Personen mit Meistertitel oder mit vergleichbaren persönlichen Voraussetzungen ein neues Unternehmen in diesen Handwerksberufen anmelden und selbstständig betreiben, wie Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger erklärt.

Kurz gesagt: Wenn du dich als Fliesenleger selbstständig machen willst, ist ein Meistertitel Pflicht.

Welche ist die passende Rechtsform für deinen Fliesenleger-Betrieb?

Schon in einer frühen Phase deiner Gründung wirst du vor der Frage stehen, wie du deine Firma rechtlich organisieren willst. Für Existenzgründungen als Fliesenleger sind die GmbH und die UG die gängigen Rechtsformen. Möglich sind aber auch die Gründung als eingetragener Kaufmann mit Eintragung im Handelsregister.

Wenn du wissen willst, welche Rechtsform am besten passt, wenn du dich als Fliesenleger selbstständig machen willst, findest du in unserer Übersicht die wichtigsten Fragen und Entscheidungshilfen.

Welche Anmeldungen sind nötig, um einen Fliesenleger-Betrieb gründen zu können?

Um dich als Fliesenleger selbständig zu machen, ist die Anmeldung deines Betriebes als Gewerbe beim Ordnungsamt Pflicht. Dieses informiert dann automatisch das zuständige Finanzamt und die Berufsgenossenschaft.

Außerdem musst dich bei deiner zuständigen Handwerkskammer in die Handwerksrolle eintragen lassen. Wie das funktioniert, erklären wir dir hier. Wenn du nicht nur Fliesen verlegen, sondern auch verkaufen willst, musst du dich zusätzlich bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) anmelden.

Obligatorisch ist eine Betriebshaftpflichtversicherung, die dich vor finanziellen Risiken schützt, falls während deiner Arbeit Schäden entstehen sollten.

Empfehlenswert ist es zudem, einen Steuerberater zurate zu ziehen, der dich in finanziellen Belangen deines Betriebes unterstützt.

Was brauchst du noch, um dich als Fliesenleger selbstständig zu machen?

Jeder Handwerker braucht vor allem eins: Zeit fürs Wesentliche. Trotzdem musst du als selbstständiger Fliesenleger auch eine Menge Papierkram erledigen: Aufträge und Kundendaten verwalten, Angebote und Rechnungen schreiben, Baustellen managen.

Nur wenn du die Arbeiten rund um die Administration, den Kundenservice und die Buchhaltung schlank, schnell und effektiv gestaltest, wirst du erfolgreich sein. Im Endeffekt heisst das: Du musst deinen Fliesenlegerbetrieb von Anfang an digitalisieren. Dafür gibt es mittlerweile gute Lösungen, wie die Handwerkersoftware von Tooltime, die dir diese Aufgaben abnimmt und sich sowohl für Ein-Mann-Betriebe als auch für große Handwerksunternehmen eignet.

Als Fliesenleger selbstständig – Verdienst, Preise, Kosten

Das Wichtigste zuerst: Verkaufe dich nicht unter Wert! Auch nicht, wenn du dich gerade erst als Fliesenleger selbstständig gemacht hast. Niedrige Preise senden jedenfalls das falsche Signal: Handwerksqualität darf in Deutschland etwas kosten.

Bedenken solltest du zudem, dass vom Stundenlohn, den du deiner Kundschaft in Rechnung stellst, alle Kosten für deinen Betrieb und deine persönliche Absicherung bezahlt werden müssen.

Wieviel verdient ein Fliesenleger als Angestellter und als Selbstständiger?

Als angestellter Fliesenleger kannst du in Deutschland zwischen 2.700 bis 3.300 Euro brutto im Monat verdienen. Wenn ihr als Selbstständiger einen Fliesenleger-Betrieb gründest hängt dein Verdienst natürlich davon ab, wie viel du arbeitest und welche Art von Aufträgen du annimmst. Generell verdienst du als selbstständiger Fliesenleger eher etwas mehr als im Angestelltenverhältnis. Dafür trägst du dann aber auch alle Risiken als Unternehmer.

Wie viel kostet ein Fliesenleger pro Stunde?

Für eine Stunde Arbeit solltest du als Fliesenleger deinen Kunden mindestens 40 Euro berechnen. Wie gesagt: Von dem Geld musst du nicht nur deinen Lohn bezahlen, sondern auch alle anderen Kosten begleichen.

Lohnt es sich, sich als Fliesenleger selbstständig zu machen?

Im Jahr 2022 gab es rund 60.000 Fliesenlegerbetriebe in Deutschland, und es wurden zuletzt weniger. Der Grund dafür: Dass es zwischen 2004 und 2020 keine Meisterpflicht für selbstständige Fliesenleger gab (siehe oben), führte zu einer förmlichen Explosion (von 12.400 auf mehr als 70.000) von Fliesenlegerbetrieben, die fachlich nicht unbedingt die Klassenbesten waren und sich mit Dumpingpreisen zu behaupten versuchten.

Viele Betriebe müssen nach der Wiedereinführung der Meisterpflicht nun wieder aufgeben, weil die Mitbewerber bessere Qualität anbieten und sie von den extrem niedrigen Preisen einfach nicht leben können.

Der Markt konsolidiert sich also gerade wieder. Weil zudem Handwerksleistungen immer noch stark gefragt sind, lohnt es sich durchaus, sich als Fliesenleger selbstständig zu machen.

Welche Versicherungen brauche ich, wenn ich einen Fliesenleger-Betrieb gründen will?

Ganz wichtig ist eine Betriebshaftpflichtversicherung, wenn du dich als Fliesenleger selbstständig machst. Diese Versicherung sichert sich dich bei Schäden Dritter ab, die du eventuell bei deiner Arbeit verursachst.

Ratsam ist auch eine Betriebsunterbrechungsversicherung. Sie kompensiert finanzielle Ausfälle, falls du durch unvorhergesehene Ereignisse wie Feuer oder Hochwasser deinen Betrieb vorübergehend einstellen musst. Eine gewerbliche Rechtsschutzversicherung wappnet dich für eventuelle Rechtsstreitigkeiten mit Kunden.

Zusätzlich zu den geschäftlichen Versicherungen, solltest du aber auch privat vorsorgen. Denke also unbedingt an eine Berufsunfähigkeitsversicherung: Als Fliesenleger arbeitest du in einem körperlich anspruchsvollen Job. Wenngleich Unfälle bei Fliesenlegern recht selten vorkommen, kann die oftmals gebückte Haltung bei der Arbeit zum Beispiel zu Rückenschäden führen. Solltest du deswegen langfristig außer Gefecht gesetzt sein, ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung eine wertvolle Absicherung.

Finanzierung und Businessplan für deinen Fliesenleger-Betrieb

Der Businessplan ist das vielleicht wichtigste Werkzeug für Gründer in der Startphase des Unternehmens – egal ob es dabei um ein Tech-Startup handelt oder um einen Handwerksbetrieb.

Als Fliesenleger selbstständig: So wichtig ist der Businessplan

Im Businessplan wird die Geschäftsidee klar formuliert, hier steht schwarz auf weiß, welche (finanziellen) Mittel du benötigst, wenn du dich als Fliesenleger selbstständig machen willst, und du definierst potenzielle Kunden und Zielgruppen. Du solltest im Businessplan unter anderem die Geschäftsidee, die Marktanalyse, die Zielgruppe, die Konkurrenz, die Finanzplanung und die Marketingstrategie festhalten.

Ein solider Businessplan ist auch für Banken wichtig, um das Geschäftspotenzial und die Erfolgsaussichten des Unternehmens zu bewerten. Nicht zuletzt ist der Businessplan das Maß, an dem du dich selbst messen kannst – indem du regelmäßig die darin formulierten Ziele überprüfst und anpasst.

Euren Businessplan könnt ihr auf der Gründerplattform ziemlich schnell und ziemlich gut schreiben. Schritt für Schritt hilft euch ein kostenloses Tool bei Struktur, Formulierungen und sogar dem Zahlenteil – bis ihr euren persönlichen Businessplan in der Hand haltet. Jetzt kostenlos anmelden

Wie finanziere ich meinen Fliesenleger-Betrieb?

Wenn du einen eigenen Handwerksbetrieb eröffnen willst, fallen natürlich Kosten an. Darüber solltest du dir im Klaren sein. Eine mangelnde Finanzplanung zählt nämlich noch immer zu den häufigsten Gründen für eine gescheiterte Gründung.

Schon bevor du dich als Fliesenleger selbstständig machst, brauchst du finanzielle Mittel für die Gründungskosten. Dazu zählen die Gebühren für die Anmeldungen beim Gewerbeamt und der Handwerkskammer.

Je nach Rechtsform deines Unternehmens musst du Geld für das Stammkapital und die Notarkosten zur Verfügung haben.

Eine größere Summe ist für die Ausstattung deiner Geschäftsräume für Maschinen, Werkzeuge und Firmenfahrzeuge nötig.

Falls dein Eigenkapital nicht ausreicht und als Fliesenleger selbstständig zu starten, brauchst du Fremdkapital. Neben dem klassischen Bankkredit kannst du dich um Fördergelder und den Gründungszuschuss der Arbeitsagentur bemühen.

Unser Tipp Das kostenfreie Online-Seminar „Finanzierung und Förderung deiner Gründung“ Im Online-Seminar „Finanzierung und Förderung Ihrer Gründung“ erklären dir die Experten von merkur-start up kompetent und verständlich, was du über Eigenkapital, Kredite, alternative Finanzierungsmöglichkeiten, Förderungen und Zuschüsse wissen musst.

Praktische Tipps für ein erfolgreiches Bankgespräch gibt‘s obendrauf. Zur Anmeldung

Nach der Gründung musst du laufende Kosten abdecken. Dazu zählen Miete mit Nebenkosten, gegebenenfalls Personalkosten, Versicherungen, Beiträge und Steuern und natürlich Kosten für Sprit, Verbrauchsmaterial und Werbung. Nicht zu vergessen: Du musst deinen Lohn erwirtschaften!

Bedenke: Egal, wie gut deine Geschäftsidee ist – ohne Kapital lässt sich kein eigenes Unternehmen auf die Beine stellen. Inzwischen gibt es für Gründer eine große Auswahl aus unterschiedlichen Finanzierungsmöglichkeiten. Eine Übersicht findest du hier.

Selbstständig machen als Fliesenleger: Geschäftskonto eröffnen

Zur Gründung eines Unternehmens gehört auch die Eröffnung eines Geschäftskontos. Allerdings verschieben viele Neu-Unternehmer das gern und nutzen das private Konto für Transaktionen. Das ist allerdings gar nicht clever!

Banken verbieten in der Regel in ihren Geschäftsbedingungen geschäftliche Transaktionen auf privaten Konten. Außerdem: In Deutschland sind Kapitalgesellschaften (wie zum Beispiel AG, UG und GmbH) gezwungen, ein Firmenkonto zu besitzen.

Unabhängig davon ist ein separates Firmenkonto empfehlenswert, und das am besten gleich nach der Firmengründung, noch bevor die ersten Transaktionen stattfinden. Doch es gibt enorme Unterschiede zwischen den Banken.

Du kann als Selbstständiger sehr viel Geld sparen, wenn du das passende Geschäftskonto wählst, wie du in unserem Geschäftskonto-Vergleich für Gründer und Selbstständige siehst.

Marketing als selbstständiger Fliesenleger

Wenn du dich als Fliesenleger selbstständig machen willst, musst du natürlich wissen, wie du deine Kunden erreichst und vor allem wie du bekannt werden willst. Mund-zu-Mund-Propaganda, wenn du gute Arbeit geleistet hast, reicht bei weitem nicht aus – zumal es ziemlich viele Fliesenlegerbetriebe gibt.

Zusätzliche Werbemaßnahmen sind also unerlässlich: Wie gut dein Marketing ist, bestimmt maßgeblich, wie erfolgreich du als selbstständiger Fliesenleger sein wirst. Eine Übersicht über die wichtigsten Marketing-Maßnahmen haben wir hier für dich zusammengestellt.

Auftragsakquise: Wie komme ich an Aufträge, wenn ich mich gerade als Fliesenleger selbstständig mache?

Als Fliesenleger selbstständig arbeiten: Das geht natürlich nur mit Kunden. Doch die Akquise von Aufträgen ist insbesondere in der Gründungsphase eine echte Herausforderung. Du solltest also unbedingt ein Netzwerk aufbauen und Kontakte zu Bauunternehmen und Architekten knüpfen, die deine Fähigkeiten benötigen könnten oder dich weiterempfehlen. Lokale Werbung kann deinem Bekanntheitsgrad einen echten Schub geben.

Website für Fliesenlegerbetriebe

Die erste Anlaufstelle für potentielle Kunden ist deine Website. Sie muss schick aussehen und alle nötigen Informationen enthalten. Eine einfache und preiswerte Möglichkeit ist es, wenn du deine Website mit einem Homepagebaukasten (hier ist unser aktueller Vergleich) selbst erstellst. Mit diesen praktischen Angeboten kannst du aus zahlreichen Vorlagen gute Seiten mit persönlichem Touch aufsetzen – ganz ohne Programmierkenntnisse.

Branchenportale – hier lohnt sich dein Eintrag als selbstständiger Fliesenleger

Als Neugründer auf Kundenfang? Dann solltest du einschlägige Branchenregister nicht vernachlässigen. Darüber kannst du dir im Bestfall einige Aufträge an Land ziehen und gleichzeitig deine Sichtbarkeit im Internet verbessern.

Mit einem Google MyBusiness-Eintrag kannst du zum Beispiel ganz einfach und kostenlos erreichen, dass dein Fliesenlegerbetrieb direkt bei der Google-Suche auf Maps angezeigt wird. Du wirst also über die lokale Suche gefunden. Der Eintrag ist schnell angelegt und du kannst so viele Informationen teilen, wie du magst.

Eine Übersicht über die wichtigsten Branchenbücher & Online-Portale findest du hier.

Fazit

Als Fliesenleger selbstständig zu arbeiten ist eine Herausforderung, die sich lohnt. Du musst bereit sein, hart zu arbeiten und dich gut auf die Gründung deines Fliesenlegerbetriebes vorzubereiten. Mit der richtigen Qualifikation, einem soliden Businessplan, ausreichendem Versicherungsschutz und einer soliden Marketing-Strategie kannst du als selbstständiger Fliesenleger erfolgreich durchstarten und einen guten Lebensunterhalt verdienen..