Termine und Wettbewerbe für Startups und Gründende vom 9. bis 15. Oktober 2023

„In einer irrsinnigen Welt vernünftig sein zu wollen, ist schon wieder ein Irrsinn für sich“, wusste schon Voltaire. Wenn wir uns so umschauen überall, dann hat er immer noch Recht. In diesem Sinne wünschen wir euch eine […]* Gründerwoche. Bleibt gesund und … vernünftig! *Bitte selbst ausfüllen.

Community of Practice (COP) „Agilität“ Oktober 2023

Online, 9. Oktober 2023

Fachinput und Austausch zum Thema Agilität, bei dem ihr eure eigenen Themen einbringen könnt.

Beweglich werden

Workshop „Aufbau eurer erfolgreichen Sales-Organisation!“ Frankfurt 2023

Frankfurt am Main, 10. Oktober 2023

Der Workshop bietet Gründer*innen Kompaktwissen im Bereich B2B-Sales mit vielen Beispielen aus der Praxis.

Verkaufen, aber richtig

AUF-Workshop „Kante zeigen mit Charme – keine Angst vor Konflikten!“ Darmstadt 2023

Darmstadt, 10. Oktober 2023

Der AUF-Workshop zu Konfliktlösungen vermittelt Kenntnisse zur Unternehmensführung sowie Schlüsselkompetenzen des modernen unternehmerischen Denkens und Handelns.

Ruhig, freundlich und gelassen

Online-Seminar: Gründerwissen „Marketing“

Online, 10. Oktober 2023

Ihr habt eine tolle Gründungsidee und könnt es kaum erwarten, loszulegen? Nur: Wie gewinnt ihr eigentlich Kunden? Mit Marketing natürlich: Das kostenlose Online-Seminar zeigt euch mit praktischen Tipps und gelungenen Beispielen, wie ihr Marketing sinnvoll und strukturiert einsetzt, um eure Produkte und Dienstleistungen an die Kunden zu bringen.

Kunden gewinnen

Startup Meetup Nürnberg 2023

Nürnberg, 10. Oktober 2023

Zukünftige Gründer*innen und Startup-Begeisterte: Beim ZOLLHOF Startup Meetup bekommt ihr Feedback, könnt netzwerken und trefft Gleichgesinnte.

Triff dich!

Online-Seminar: Gründerwissen „Online Marketing“

Online, 11. Oktober 2023

Online Marketing bietet vielfältige Möglichkeiten, die Zielgruppe zu erreichen und ist wegen geringer Streuverluste besonders für Selbstständige und Unternehmen geeignet. Das Online-Seminar vermittelt euch die Grundlagen des Online Marketings und erklärt euch, welche Maßnahmen für euch wirklich relevant sind.

Auf allen Kanälen

Online-Seminar: Gründerwissen „Social Media Marketing“

Online, 11. Oktober 2023

Social Media und eine gut durchdachte Web-Präsenz bieten gerade für Gründende und Kleinunternehmer viele Chancen, sich kostengünstig und nachhaltig bekannt zu machen. Das Online-Seminar vermittelt euch mit praktischen Tipps die Grundlagen für einen erfolgreichen Social Media-Start.

Bekannt werden

Pitch Club #29 Frankfurt 2023

Frankfurt am Main, 11. Oktober 2023

Die Bühne wird zum „Ring“, in dem sich Gründerinnen und Gründer gegenüber den kritischen Fragen der Investoren verteidigen müssen.

Ring frei!

Online-Seminar: Gründerwissen „Kaufmännisches Know-How“

Online, 11. Oktober 2023

Ohne geht es einfach nicht: Kaufmännisches Wissen ist für den Erfolg eines Unternehmens, einer Gründung oder einer Selbstständigkeit ganz entscheidend. Im Online-Seminar führen euch Experten in die Grundlagen betriebswirtschaftlicher Zusammenhänge ein.

Alles eingerechnet

herCAREER Expo München 2023

München, 12. und 13. Oktober 2023

Die herCAREER Expo ist Europas Leitmesse für weibliche Karriere und bringt Gründerinnen, aber auch Absolventinnen sowie Frauen in Fach- und Führungspositionen zusammen – an einem Ort für Gespräche über Hierarchien und Branchen hinweg.

Unbeschreiblich weiblich

Peer-Learning: „Digitale Produkte entwickeln“ Teil II am 12. Oktober 2023

Frankfurt am Main, 12. Oktober 2023

In drei aufeinander aufbauenden Terminen werdet ihr in die 7 Phasen der Produktentwicklung mit Design Thinking eingeführt.

Alles wird unwiderstehlich

deGUT Messe zum Gründen und Unternehmen

Berlin, 13. und 14. Oktober 2023

Auf Deutschlands größter Messe rund um die Themen Existenzgründung und Unternehmertum erfahren Interessierte alles, was für einen guten Start und ein gesundes Wachstum benötigt wird.

Dann kann’s ja losgehen

Online-Seminar: Gründerwissen „Steuern für Existenzgründer“

Online, 13. Oktober 2023

Im kostenfreien Experten-Seminar erfahrt ihr, warum es sinnvoll ist, sich bereits vor dem Start in die Selbständigkeit mit dem Thema Steuern zu beschäftigen. Mit Fallbeispielen bekommt ihr im Online-Seminar erste Antworten auf Fragen etwa zu Umsatzsteuervoranmeldung, Kleinunternehmerregelung, KfZ-Nutzung und Steuererklärung.

Zum Erfolg steuern

herCAREER@night

München, 13. Oktober 2023

Das Netzwerkevent bei dem Du bei einem lockeren Abendessen mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Gesellschaft, Medien und Politik ins Gespräch kommst, die sich für Chancengleichheit einsetzen.

Was auf den Tisch kommt

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2023

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Henkel Open Innovation Challenge für Gründerinnen in KI – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 13. Oktober 2023

In zwei Challenges fordert Henkel beim diesjährigen Xathon von Frauen geführte Startups dazu auf, Problemstellungen im Bereich der KI zu lösen.

Science4Life Businessplan-Wettbewerb: Ideenphase 2023 | Bewerbung

Einsendeschluss: 16. Oktober 2023

Der Wettbewerb ist auf die Bedürfnisse von Gründern aus den Bereichen Life Sciences, Chemie und Energie zugeschnitten. Die eingereichten Beiträge werden von Branchenexperten hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit am Markt geprüft. Dazu erhält jedes Team ein detailliertes Feedback, die Chance auf Preisgeld und Zugang zum Experten-Netzwerk und der Science4Life Academy.

Jumpp Inspire Award: Wecke die Gründerin in dir! – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 6. November 2023

Der Ideenwettbewerb ermutigt Frauen jeder Herkunft und mit unterschiedlicher Bildungshintergründen dazu, ihre eigenen Ideen zu verfolgen.

