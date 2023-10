Workflow-Management-Tools – Vergleich der wichtigsten Tools für eure Arbeitsabläufe

Unter Workflow (in deutsch etwa mit Arbeitsfluss zu übersetzen) versteht man die Automatisierung eines Geschäftsprozesses, also einen Ablaufplan, in dem die einzelnen Arbeitsschritte aufgelistet sind. Ergänzt wird das mit Informationen darüber, wer für den Arbeitsschritt verantwortlich ist und ihn durchführt. In einem Workflow gibt es immer einen fest definierten Startpunkt, Ablauf und Endpunkt.

Das Workflow-Management umfasst dann die Planung, Steuerung und Analyse von Workflows. Euer Ziel des WF-Managements ist es, einen möglichst optimalen Workflow zu gestalten.

Workflow-Management-Tools nennt man die Software, mit denen ihr solche Workflows abbilden und für eure Mitarbeitenden nutzbar machen könnt. Es gibt eine ganze Reihe von solchen Tools, die meisten basieren auf einer Cloud-Lösung, sind also online nutzbar. Und in aller Regel sind sie mit weiteren Tools wie der Personalplanung oder Personalabrechnung verbunden oder der Arbeitszeiterfassung.

Typische Workflow-Beispiele in eurem Unternehmen

Es gibt eine ganze Reihe von Workflow-Beispielen, die ihr in eurem Unternehmen umsetzen könnt, klassische sind

Posteingangsverteilung

Eingangsrechnungsverarbeitung

Reklamationsmanagement

Beschwerdemanagement

Bestellanforderung

Qualitätsmanagement

Stammdatenprozesse

Personal- und Bewerbermanagement

Urlaubsanträge

Workflows mit Online Kanban-Boards optimieren

Mit sogenannten Kanban Board und Kanban Cards könnt ihr Workflows visualisieren, ihr könnt Aufgaben euren Teammitgliedern zuweisen und den Fortschritt der Prozesse einsehen. In der Regel reichen für sehr kleine Teams ein Whiteboard, so bald ihr allerdings über Abteilungen eures Unternehmens hinweg Workflows erstellen wollt, solltet ihr auf eine Kanban-Board-Software setzen, die auch diese Kollaboration und Transparenz ermöglicht.

Wünscht ihr euch diese Form der Visualisierung, solltet ihr auf ein Workflow-Management-Tool mit Kanbans setzen.

Gantt-Diagramm sind eine weitere visuelle Darstellung von Projektdaten, in diesem Falle in Form eines horizontalen Balkendiagramms. Damit veranschaulicht ihr vor allem Arbeitspläne, verfügbare Ressourcen und den Fortgang der Aufgaben. Gantt-Diagramme erstellt ihr mit Gantt-Chart-Software.

Die wichtigsten Prozesse im Unternehmen, bei denen ihr mit Gantt-Diagrammen arbeitet, sind:

Darstellung von Projektaufgaben

Erstellung eines Projektzeitplan

Reihenfolge der Aufgaben

Beziehung zwischen den Aufgaben

Verfügbare Ressourcen

für die Aufgabe verantwortliche Mitarbeitende

Bitrix24 – Große Lösung für Arbeitsabläufe

Die Bitrix24 Workflow-Lösung hält vordefinierte Workflows bereit, mit denen unter anderem Abwesenheitsanträge erstellt, Dienstreisen eingetragen oder Abrechnungen erledigt werden. Dafür können die einzelnen Mitarbeiter direkt über den Feed tätig werden. Alle an einem Workflow vorgenommenen Anpassungen werden automatisch im Feed veröffentlicht.

In der Bitrix24 Workflow-Lösung bildet ihr ganz einfach eure Unternehmensstruktur, Mitarbeiterprofile sowie ein Mitarbeiterverzeichnis, aber auch eine digitale Zeiterfassung oder detaillierte Arbeitsberichte ab. Mit Hilfe der intelligenten Prozessautomatisierung reduziert ihr umständliche Genehmigungs-Prozeduren, indem ihr Standardprozesse wie Urlaubsanträge oder Dienstreisen automatisiert. Mit der Workflow-Lösung Bitrix24 ist es unter anderem möglich Dokumente zu bearbeiten, passende Benachrichtigen zu übermitteln, den Status von Elementen zu ändern und E-Mails oder SMS zu versenden, Buchungen zu stornieren, WebHook zu nutzen oder auf eine Vielzahl von Marketplace-Apps zurückzugreifen.

Besonderheiten: Trainingskurse für die effiziente Anwendung

geeignet für: richtet sich an alle Größen von Unternehmen

Visualisierungen mit Kanban & Gantt: ja

Firmensitz / Serverstandort: Daten in Deutschland gespeichert, DSGVO-konformes Hosting, sichere SSL Protokollierung und Vergabe persönlicher User-Passwörter

Preise: Basic für 5 Nutzer 49 Euro/Monat, Standard für 50 Nutzer 99 Euro/Monat, Professional für 100 Nutzer 199 Euro/Monat und Enterprise ab 399 Euro/Monat

Testversion: 15-tägige Testversion

Link: Bitrix24 testen

Kanbanize – Arbeitsorga auf mehrschichtigen Boards und Zeitstrahlen

Kanbanize große Stärke und Besonderheit ist es, Lean und Kanban mit Portfoliomanagement, Arbeitsflussanalysen und automatisierten Geschäftsregeln zu kombinieren. Damit liefert es euch das Gesamtbild von allen Prozessen und Projekten in eurem Unternehmen. Der Ansatz von Kanbanize funktioniert über alle Hierarchieebenen hinweg, ihr könnt ein mehrschichtiges Kanban-Board erstellen, um die Arbeit eurer Teams an einem Ort zu bündeln.

Besonderheiten: Kanban-Boards und Zeitstrahlen

geeignet für: im Prinzip für alle, weil Software sowohl horizontal wie vertikal skaliert werden kann

Visualisierungen mit Kanban & Gantt: ja

Firmensitz / Serverstandort: Datenzentren in den USA und in Europa

Preise: ab 119 Euro / Monat

Testversion: ja

Link: https://kanbanize.com

monday.com – Einfaches und intuitives Workflow-Management-Tool

monday.com ist ein einfaches, aber intuitives Workflow-Management-Tool, mit dem ihr Arbeitsabläufe gestalten, an wechselnde Anforderungen anpassen und damit für Teams Transparenz schaffen könnt.

Besonderheiten: –

geeignet für: kleine und mittelständige Unternehmen

Visualisierungen mit Kanban & Gantt: ja, insbesondere Gantt

Firmensitz / Serverstandort: keine Angaben

Preise: 0 Euro (2 Nutzer), sonst ab 8 Euro / Monat

Testversion: 0 Euro Version (2 Nutzer)

Link: zu monday.com

Teamhood – Visuelle Lösung für agile Teams

Teamhood ist eine hypervisuelle Projekt- und Teammanagementlösung, die Unternehmen dabei unterstützt, Geschäftsprozesse zu optimieren und schneller Ergebnisse zu liefern. Das Tool bietet Arbeitsräume, benutzerdefinierte Boards mit fein abgestimmter Zeiterfassung, Kollaborationsfunktionen und visuelle agile Metriken.

Besonderheiten: sehr visuell orientiert

geeignet für: junge, professionelle Teams geeignet

Visualisierungen mit Kanban & Gantt: ja

Firmensitz / Serverstandort: keine Angaben

Preise: 0 Euro (1 Nutzer), sonst ab 9 Euro / Monat

Testversion: 7 Tage Testversion und 0 Euro Version (1 Nutzer)

Link: https://teamhood.com/de

Trello – Unter Startup beliebtes Workflow-Management-Tool

Trello, entwickelt von Atlassian, gehört zu einer ganzen Reihe von Tools und ist für Projektmanagement, Arbeitsmanagement und Kollaboration gedacht. Das Erscheinungsbild von Trello basiert auf den Prinzipien eines Kanban Boards, ist also ein visuelles Tool mit Karten und Spalten, über die ihr die Fortschritte des Projektes oder des Arbeitsablaufes nachverfolgt.

Besonderheiten: 200 Trello Power-Ups – App-Integrationen für zB Figma-Entwürfe, Slack-Kommunikationen oder Google Drive

geeignet für: Marketing-, Sales-, Support- und HR-Teams

Visualisierungen mit Kanban & Gantt: ja

Firmensitz / Serverstandort: Server hosted auf Amazon Web Services in den USA

Preise: Free-Plan für kleine Teams, ab 5 $ / Monat

Testversion: 7 Tage Testversion und 0 Euro Version (1 Nutzer)

Link: https://trello.com/de

Asana – Komplexes aber fähiges Tool mit Workflows

Asana ist vor allem bei Entwicklern ein beliebtes Tool mit Features für Kanban, agiles Projektmanagement, Buig Tracking, Busienss Process Managment, Collaboration, Product Management, Roadmapping oder auch Ressourcenmanagement. Das Entwicklungstool hat aber auch eine Reihe von Workflow-Management-Funktionalitäten zu bieten.

Besonderheiten: toolübergreifende Integration von mehr als 270 Apps

geeignet für: Entwicklerteams

Visualisierungen mit Kanban & Gantt: ja

Firmensitz / Serverstandort: möglich, Daten explizit in Frankfurt/Main zu hosten aber nicht Standard

Preise: Basic 0 Euro, Premium 10,00 Euro pro Monat und Nutzer, Business 24,99 Euro pro Nutzer und Monat

Testversion: 30-tägige Testversion

Link: https://asana.com

Jira – Besonderes Entwicklertool mit Workflows

Ebenfalls von Atlassian geschaffenes Entwicklungstool für agile Teams, mit klar und intuitiv gestaltetem User Interface. Hier könnt ihr vorkonfigurierte Workflows nutzen aber auch neue eigene anlegen. Jira interagiert mit mehr als 3.000 anderen Apps und ermöglicht so eine individuelle, maßgeschneiderte Erfahrung für Projektteams.

Besonderheiten: Erstellung von Software Roadmaps möglich

geeignet für: Entwicklerteams

Visualisierungen mit Kanban & Gantt: nein

Firmensitz / Serverstandort: keine Info

Preise: kostenlos

Testversion: –

Link: https://www.atlassian.com/de/software/jira

Wrike – Sehr visuell konzentriertes Workflow-Management-Tool

Tool mit Fokus auf Kanban Boards, mit denen ihr Tasks visualisiert, wichtige To-Dos an das Dashboard anheftet und Kanban Cards einbindet. Außerdem bekommt ihr umfassende Reporting-Funktionen und könnte damit den Projektfortschritt und die Team Performance in Echtzeit analysieren.

Besonderheiten: Visuelle Projektkontrolle

geeignet für: Teams aus IT und Marketing ab 20 Mitgliedern

Visualisierungen mit Kanban & Gantt: ja

Firmensitz / Serverstandort: keine Info

Preise: Free 0 Euro, Team 9,80 $ /Monat+Nutzer, Business 24,80 $ /Monat+Nutzer, weitere auf Anfrage

Testversion: 14 Tage

Link: https://www.wrike.com/de/

Zoho – CRM Tool mit Workflow-Management

Auch die große CRM-Software Zoho, sonst eher bekannt für das Management von Leads, Kunden und Nutzern, bietet unter dem Logo Zoho Creator ein Workflow-Management-Tool. Klares Ziel: Routinearbeiten schneller vom Tisch.

Besonderheiten: „Low-Code-Workflows“ die per Drag and Drop erstellt werden

geeignet für: das Workflow-Tool für alle, Zoho selbst ist schon eher die große Lösung

Visualisierungen mit Kanban & Gantt: ja

Firmensitz / Serverstandort: weltweit

Preise: Standard 8 Euro /Monat+Nutzer, Professional 20 Euro /Monat+Nutzer, Enterprise 25 Euro /Monat+Nutzer

Testversion: 15 Tage

Link: https://www.zoho.com/de/creator

Stackfield – Deutsches Workflow-Management-Tool Angebot

Projektmanagement-Tool für die Orga eurer Arbeiten inklusive Workflow-Erstellung. Verfügbar als Desktop-Versionen und mobile App sowie mit Api.

Besonderheiten: aus Deutschland und auch hier gehostet

geeignet für: kleine und mittlere Unternehmen

Visualisierungen mit Kanban & Gantt: nein

Firmensitz / Serverstandort: Deutschland

Preise: Business 11 Euro /Monat+Nutzer, Premium 16 Euro /Monat+Nutzer, Enterprise 24 Euro /Monat+Nutzer

Testversion: 14 Tage

Link: https://www.stackfield.com/de

Clickup – Ein Tool für alle, inklusive Workflow-Management-Tool

Clickup will sie alle ersetzen … jedes Feature der anderen Tools soll es in Clickup wiederfinden oder aber integriert werden. Mit ClickUp organisiert ihr Abhängigkeiten, plant Aufgaben und priorisiert jede Aufgabe in einer Projektzeitleiste. Gantt-Diagramme gehören genauso dazu wie Kanbans.

Besonderheiten: ein Tool für alle Aufgaben

geeignet für: gedacht für alle

Visualisierungen mit Kanban & Gantt: ja

Firmensitz / Serverstandort: weltweit

Preise: Free 0 Euro, Unlimited 7 $ /Monat+Nutzer, Business 12 $ /Monat+Nutzer

Testversion: –

Link: https://clickup.com

GanttPro – Arbeitsorganisation mit Gantt-Diagrammen

GanttPro konzentriert sich auf Workflow-Management mit Gantt-Diagrammen. Darin allerdings ist es besonders gut und vielleicht das beste Tool. Splittet eure Projekte in Gruppen von Aufgaben, Unteraufgaben und Meilensteinen und organisiert und plant die Aufgaben sowie deren Fälligkeiten, Dauer und Abhängigkeiten.

Besonderheiten: nur Gantt-Diagramme

geeignet für:

Visualisierungen mit Kanban & Gantt: kein Kanban

Firmensitz / Serverstandort: weltweit

Preise: Basic 7,99 $ /Monat+Nutzer, Pro 12,99 $ /Monat+Nutzer, Business 19,99 $ /Monat+Nutzer

Testversion: 14 Tage

Link: https://ganttpro.com/de

EdrawProj by Wondershare – Gantt-Diagramme erstellen

EdrawProj ist ein professionelles Gantt-Diagramm-Tool zum Planen, Verwalten und Verfolgen eurer Projekte, Prozesse und Ressourcen. Dank der intuitiven Drag-and-Drop-Funktionalität ist es einfach, Prioritäten zu setzen, das Startdatum und die Dauer von Aufgaben zu ändern und Abhängigkeiten festzulegen.

Besonderheiten: nur Gantt-Diagramme

geeignet für:

Visualisierungen mit Kanban & Gantt: kein Kanban

Firmensitz / Serverstandort: keine Angaben

Preise: EdrawMind 129 Euro/Jahr, EdrawMax 229 Euro/Jahr, Bundle 286 Euro/Jahr

Testversion: 30-tägige Geld-zurück-Garantie

Link: https://www.edrawsoft.com/de

Wollt ihr alle Funktionen eines Workflow-Management-Tools, dann solltet ihr euch für die App von Bitrix24 entscheiden. Hier bekommt ihr neben Kanban-Boards und Gantt-Diagrammen auch eine breite Anwendungsliste für eure Workflows.

Fazit

Gerade, wenn ihr mehrere Mitarbeitende in Teams organisiert und ihnen das Arbeiten erleichtern wollt, dann setzt auf ein Workflow-Management-Tool. Damit schafft ihr sichtbare Abläufe, logische Verknüpfungen und Verständnis für die Organisation der Arbeit.