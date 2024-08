Startup Bookbot macht ernst: Günstiger lesen für vier Millionen Euro

Bookbot will die beliebteste Anlaufstelle für gebrauchte Bücher werden: Die Plattform ist in Tschechien bereits größter Händler für Second-Hand-Bücher und will dank einer Millionenfinanzierung nun in Deutschland durchstarten.

Bookbot, eine Online-Plattform für Second-Hand-Bücher, die sich gerade im DACH-Markt etabliert, hat in einer Series A Finanzierungsrunde vier Millionen Euro einegsammelt. Die Bewertung des Unternehmens liegt damit bei über 20 Millionen Euro.

Nach der Gründung in Prag in 2019 und einer sich rapide entfaltenden Erfolgsgeschichte, die Bookbot zum größten Händler für Gebrauchtbücher in Tschechien gemacht hat, expandierte das Unternehmen in 2022 in die Slowakei, im Sommer 2023 nach Österreich und im Herbst 2023 nach Deutschland. Die Investition soll nun das Wachstum im DACH-Markt beschleunigen.

Der Markt ist hungrig nach Re-Commerce-Lösungen für Verbraucher

Re-Commerce, der Handel mit gebrauchten Produkten, hat sich für Plattform-Geschäftsmodelle, die einen nachhaltigen und sparsamen Lebensstil ermöglichen, als lukrativ erwiesen. Eine kürzliche Studie von MarkNtel Advisors sieht zwischen 2024 und 2030 ein durchschnittliches jährliches Wachstum von rund 10,8 Prozent für den europäischen Re-Commerce-Markt voraus.

Insgesamt hat Bookbot, das sowohl das Kaufen als auch Verkaufen von Büchern ermöglicht, seit seiner Gründung mehr als fünf Millionen Bücher verkauft. Seit der kürzlichen Marktöffnung in der DACH-Region haben Kund:innen 750.000 Bücher an Bookbot gesendet.

Während viele auf dem traditionellen Postweg versandt werden, bietet Bookbot zwei weitere Möglichkeiten an, gebrauchte Bücher einzureichen: In Wien kooperiert Bookbot mit Thalia, Europas führendem Buchhändler, dessen Läden als Drop-Off-Punkt für Bücher dienen. Sowohl in Wien als auch in Berlin bietet Bookbot den „Book-Bote”-Service, der Bücher in Kooperation mit DODO, einem Experten für nachhaltige urbane Logistik, während selbstgewählter Zeitslots direkt von den Kund:innen zu Hause abholt.

Bookbot verändert den Markt für gebrauchte Bücher

Es ist nicht nur das Konzept des Book-Boten, mit dem Bookbot sich im Wettbewerb abhebt: Indem jedes eingesandte Buch inklusive eventueller Beschädigungen individuell fotografiert wird, schafft Bookbot die transparenteste und vertrauenswürdigste Lösung für Kund:innen, um gebrauchte Bücher online zu kaufen. Die Einsendung von Büchern ist zudem nicht eingeschränkt. So baut Bookbot ein umfassendes Angebot an Büchern auf, das auch Marktnischen mit großen Budgets erreicht.

Günstige Prognosen für den Re-Commerce-Sektor

Ein Ende des rapiden Wachstums von Re-Commerce-ist nicht in Sicht. Die einschlägigen Akteure vermelden von Jahr zu Jahr weiterhin massive Zuwächse. Bookbot hat eine Verdoppelung des Umsatzes auf 24 Millionen Euro bis Ende 2024 im Vergleich zum Vorjahr prognostiziert. Dabei wird erwartet, dass der DACH-Markt im Jahr 2025, nur zwei Jahre nach seiner Eröffnung, 50 Prozent des Gesamtumsatzes des Unternehmens ausmachen wird.

Die Gründe für die Verlagerung zum Re-Commerce sind vielfältig.Während das Bewusstsein für einen nachhaltigeren Lebensstil vor allem bei den jüngeren Generationen zunimmt, hinkt die Entwicklung ihrer vollen Kaufkraft noch hinterher – in Zeiten der Inflation sind günstige Lösungen, die „so gut wie neu“ sind, heiß begehrt. Gleichzeitig sind sie ein Ausdruck von Individualität, da sie abseits des Mainstream-Angebots liegen.