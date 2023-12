Startup Sumup kassiert 285 Millionen Euro von Investoren

Sumup ist eines der wertvollsten Fintechs in Europa. Erst recht nach einer neuen Finanzierungsrunde in Höhe von 285 Millionen Euro.

Das Fintech-Unternehmen SumUp hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 285 Millionen Euro abgeschlossen, die von Sixth Street Growth angeführt wird und an der sich auch Bain Capital Tech Opportunities, Fin Capital und Liquidity Capital beteiligen. Mit der Finanzierung will SumUp seine globale Präsenz erweitern, um so auch weiterhin Tools und Dienstleistungen bereitstellen zu können, die kleine Händler benötigen, um ihr Geschäft aufzubauen, zu betreiben und zu skalieren.

Die neue Finanzierung kommt nach einem Jahr zunehmender Dynamik für SumUp, das seit dem vierten Quartal 2022 ein positives EBITDA erzielt und gleichzeitig ein Umsatzwachstum von mehr als 30 Prozent im Jahresvergleich verzeichnet. Das Unternehmen konnte seine EBITDA-Margen kontinuierlich steigern, Skaleneffekte heben und die Plattform für Händlerbeziehungen, die in den letzten 11 Jahren aufgebaut wurde, ideal nutzten. SumUp ist zudem vor kurzem in Australien, dem bereits 36. Markt, gestartet und hat Partnerschaften mit bekannten Marken wie JCB und Apple aufgebaut.

DAS SIND DIE BESTEN KASSENSYSTEME

Hermione McKee, CFO von SumUp, über die Finanzierungsrunde: „Unsere Mission ist es, eine Welt zu schaffen, in der jeder ein erfolgreiches Geschäft aufbauen kann. Das stetige Wachstum von SumUp in den letzten elf Jahren ist ein direktes Ergebnis des Erfolgs der Händler, die wir betreuen, und wäre ohne das unerschütterliche Vertrauen und die Unterstützung der Investorengemeinschaft nicht möglich.”

SumUp bietet mehr als vier Millionen Kleinunternehmen weltweit Zahlungsprodukte und Finanzdienstleistungen. Vor kurzem hat SumUp sein Produkt- und Dienstleistungsangebot für kleine Händler erweitert: mit SumUp One gibt es nun ein Multi-Produkt-Abonnement.