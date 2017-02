FinTech und InsurTech: Jetzt bewerben für hessisch-israelischen Austausch-Accelerator

In der 1. Edition von HIPA, dem „Hessian Israel Partnership Accelerator“ sollen israelische und hessische Studierende und frische Absolventen gemeinsam mit Industriepartnern an unterschiedlichen unternehmerischen Fragestellungen aus den Bereichen FinTech & InsurTech arbeiten und maßgeschneiderten Lösungen entwickeln.

Gründungsinteressierte Studierende und Young Professionals beider Länder bekommen die Chance an einem dreimonatigen Programm teilzunehmen, das aus Bootcamp, einer Virtual Acceleration Phase und Demo Day besteht. Im Verlauf des Programms werden die Teilnehmer von erfahrenen Coaches begleitet und unterstützt.

Ihr solltet bereit sein, 10-15 Stunden pro Woche in eure Challenge zu stecken. In der Woche vom 26. März gibt es ein Bootcamp in Frankfurt, in der Woche vom 7. Mai ist ein Advanced Training in Tel Aviv angesetzt. Diese Veranstaltungen verlangen euer Full-Time-Commitement. Der Accelerator kommt für Reisekosten nach und Unterkunft in Israel auf.

Die Bewerbungsphase läuft noch bis zum 12. Februar. Mehr Informationen gibt es hier.