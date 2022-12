„Goldene Aurora“: Lin Gong-Deutschmann ist „Europe’s Female Angel Investor of the year“

Ausgelobt wurde die „Golden Aurora“, der Preis für den besten weiblichen Business Angels Europas, in diesem Jahr zum sechsten Mal durch Business Angels Netzwerk Deutschland (BAND), dem Verband der Business Angels und ihres Ökosystems in Deutschland sowie Business Angels Europe (BAE), dem europäischen Verband der nationalen Business Angel Verbände. „Frau Gong-Deutschmann ist eine besondere Business Angel-Botschafterin, da sie neben ihren Investments stets versucht, andere weibliche Investorinnen zu motivieren, den nächsten Schritt zu gehen. Wir sind sehr froh, Lin Gong-Deutschmann diesen prestigeträchtigen Preis verleihen zu dürfen und gespannt, wie ihre Reise als weitergeht“, sagt Ute Günther, Vorstand von BAND.

Die Schwedin Lin Gong-Deutschmann ist aktuell aktive Angel Investorin bei On Deck in Kalifornien und Mitgründerin/Partnerin bei L&R Holding GmbH in Bonn. Außerdem ist sie Mitgründerin der AI Academy in Sri Lanka und im Vorstand von Dugga Digital Assessment, einem preisgekrönten schwedischen EdTech-Unternehmen, was in über 100 Ländern weltweit digitale Bewertungsplattformen anbietet.

Lin Gong-Deutschmann hat Business Administration an der Technischen Universität in München studiert und am Management Executive Program für Künstliche Intelligenz am Massachusetts Institute of Technology (MIT) teilgenommen. Nachdem Sie für die Unternehmensberatung Oliver Wyman als Engagement Managerin und Senior Projektmanagerin für Manufacturing, Transport und Energie mit dem Fokus auf Business Innovation (e-mobility) gearbeitet hat, ist sie seit 2014 bei der L&H Holding GmbH tätig: eine Angel Investment- und Beratungsfirma für Start-ups, die mit ihrem Tun einen Impact leisten möchten.

Insgesamt haben acht Personen Frau Gong-Deutschmann als „Weiblichen Business Angel des Jahres 2022“ nominiert. Sie wird als Person mit breitem Wissen und großer Leidenschaft in puncto Start-up-Gründung beschrieben. Vor allem im EdTech-Bereich zeigt sie starke Kompetenz – stets mit einer un-terstützenden, sehr empathischen Seite ihres Charakters.

