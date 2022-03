Einfach mal durchstarten in der Buchbranche

Bereits zum siebten Mal begibt sich der CONTENTshift-Accelerator auf die Suche nach innovativen Geschäftsmodellen, die die Buch- und Content-Branche voranbringen. Dabei muss die Idee nicht zwingend ihren Ursprung in der Branche haben – Hauptsache, sie ist dieser nützlich. Von Interesse sind beispielsweise neue Technologien zur Optimierung von Metadaten oder Publikationsprozessen, Tools zur Content-Erstellung oder analog anwendbare Produkte.

Coaching durch Branchengrößen aus unterschiedlichen Geschäftsfeldern

Das international ausgerichtete Förderprogramm der Börsenvereinsgruppe führt Gründer*innen, Experten und Investoren zusammen und ermöglicht so Start-ups den Einstieg in die Branche. Dabei können die teilnehmenden Start-ups in Workshops und Coachings ihre Geschäftsmodelle weiterentwickeln und hochrangige Entscheider als Investoren gewinnen. Das Programm endet mit der Wahl des „Content-Start-ups des Jahres“, welches eine Förderung in Höhe von 10.000 Euro erhält.

Stimmen aus Jury und Startups

„Wir arbeiten gern mit Startups zusammen und schauen auch genau, wer sich mit den für uns relevanten Themen beschäftigt – und welche Anknüpfungspunkte es gibt. Der Austausch macht uns viel Freude und gibt uns tolle neue Impulse“, sagt Nina Hugendubel, geschäftsführende Gesellschafterin bei der Buchhandlung Hugendubel.

„CONTENTshift war das ideale Programm, um unser Produkt mit relevanten Marktteilnehmer und den idealen Ansprechpartnern aus der Buchbranche weiterzuentwickeln. Im gemeinsamen Austausch mit den Mentoren und Jurymitgliedern, aber auch den anderen Startups, konnten wir unsere Geschäftsidee perfektionieren“, sagt Christopher Klein vom Start-up Buuk.

Ablauf des Accelerator-Programms

Unter allen eingehenden Bewerbungen werden fünf Start-ups für das Accelerator-Programm ausgewählt. Die Bewerbungsphase endet am 1. Mai 2022. Alle ausgewählten Gründer erhalten ab dem 1. Juli für mehrere Monate umfassendes Coaching und Beratung von den Experten. Höhepunkt ist der Co-Creation-Workshop für Startups und Jurymitglieder Anfang September. Seinen Abschluss findet der Accelerator zur Frankfurter Buchmesse, wo alle Teilnehmer ihre weiterentwickelten Geschäftsideen pitchen. Im Rahmen dessen kürt die Jury das „Content-Startup des Jahres“ und vergibt das Preisgeld.

Weitere Details findet ihr hier.