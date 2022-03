Enkelfähig wirtschaften – Praxisbuch räumt mit Vorurteilen rund um Familienunternehmen auf

Patriarchale Strukturen, reiche Erben, überholte Geschäftsmodelle – wie viel Wahrheit steckt in den gängigen Klischees über Familienunternehmen? Das Praxisbuch „Enkelfähig wirtschaften – Familienunternehmen in Deutschland “ zeichnet das Bild von Familienunternehmertum in Deutschland neu.

Adidas, Aldi, Bahlsen, Dr. Oetker – prominente Beispiele für Familienunternehmen, die starke Marken hervorgebracht haben und über einen hohen Bekanntheitsgrad verfügen, gibt es viele. Was die Einschätzung dieser für die deutsche Wirtschaft bedeutsamsten Unternehmensform betrifft, zeigt sich ein zwiespältiges Bild: auf der einen Seite Lob und Anerkennung für die Krisenfestigkeit und stabilisierende Wirkung, auf der anderen Seite Kritik an familiären Verstrickungen und unverhältnismäßigem Reichtum. Wie kommt dieses Bild zustande? Und wie viel Wahrheit steckt darin?

Zur Klärung dieser Fragen standen namhafte Vertreter der deutschen Wirtschaft in ausführlichen Interviews Rede und Antwort. Prof. Dr. Tom Rüsen (Wittener Institut für Familienunternehmen (WIFU)/WIFU-Stiftung), Arndt Kirchhoff (Kirchhoff Gruppe) und Fabian Kienbaum (Kienbaum Consultants International GmbH) sind ausgewiesene Kenner der Unternehmenslandschaft in Deutschland – mit klarem Fokus auf Familienunternehmen und den Mittelstand.

Sie alle haben sich zum Ziel gesetzt, das zuweilen „schiefe Bild“ von Familienunternehmertum und Familienunternehmern in Deutschland geradezurücken. Hierzu gewähren sie in 13 Kapiteln Einblicke hinter die Kulissen von Familienunternehmen und zeigen auf, wie sich traditionelle Stärken und übermittelte Werte mit der Forderung nach sozialer Offenheit und digitalen Neuerungen in Einklang bringen lassen.

„Mit diesem Werk haben wir eine übergreifende Perspektive auf das gelebte Modell einer enkelfähigen Wirtschaftsform, wie sie von Familienunternehmen repräsentiert wird, vorgelegt“, erklärt Rüsen. „Familienunternehmertum ist die nachhaltigste Form des Wirtschaftens. Man plant in Generationen und nicht in Jahren oder gar Quartalen“, ergänzt Kirchhoff. „Selten standen Familienunternehmen gleichzeitig vor so einer Fülle von Herausforderungen. Wir versuchen mit diesem Buch, eine kleine Hilfestellung zu geben – eine Kompassnadel in Richtung Zuversicht“, fügt Kienbaum hinzu.

Bibliographische Angaben: Enkelfähig wirtschaften – Familienunternehmen in Deutschland von Tom A. Rüsen, Fabian Kienbaum, Arndt G. Kirchhoff, Victoria Steiner (AutorInnen), 184 Seiten, 2022, Carl Hanser Verlag, 978-3-446-27320-7 (ISBN)