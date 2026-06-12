Gründen mit Rückenwind: Warum sich die Gründungswoche Deutschland 2026 lohnt

Die Gründungswoche Deutschland geht 2026 in die nächste Runde. Mit Workshops, Beratungen und Networking-Events unterstützt sie Gründungsinteressierte, Startups und Unternehmensnachfolger auf ihrem Weg.

Wer gründet, bewegt etwas – egal ob du ein neues Unternehmen aufbaust oder einen bestehenden Betrieb übernimmst. Damit der Weg in die Selbstständigkeit leichter wird, unterstützt die Gründungswoche Deutschland auch 2026 wieder Gründerinnen, Gründer und Nachfolgeinteressierte mit zahlreichen Angeboten.

Unter dem Motto „Mutig. Gemeinsam. Machen.“ haben die Partner der Gründungswoche vom 16. bis 22. November 2026 ein vielfältiges Programm mit zahlreichen – meist kostenfreien – Veranstaltungen, Workshops und Beratungsangeboten auf die Beine gestellt. Dort erhältst du praxisnahes Wissen rund um Gründung, Unternehmertum und Nachfolge.

Jetzt die Chance nutzen: gründen oder übernehmen

Ob Handwerksbetrieb, Café, Arztpraxis oder Tech-Startup – jedes Jahr wagen tausende Menschen in Deutschland den Schritt in die Selbstständigkeit. Wer gründet oder nachfolgt, gewinnt vor allem eines: Gestaltungsfreiheit. Du triffst Entscheidungen selbst, setzt eigene Ideen um und bestimmst die Richtung deines Unternehmens. Gleichzeitig übernimmst du Verantwortung – für dein Geschäft, deine Kunden und oft auch für Mitarbeitende.

Übrigens: Die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland führen kleine Betriebe mit weniger als zehn Beschäftigten. Damit sind sie Teil einer starken Gemeinschaft von rund 3,5 Millionen Unternehmen, die das Rückgrat der deutschen Wirtschaft bilden.

Gründungswoche Deutschland: Angebote für jede Gründungsphase

So vielfältig wie die Gründungslandschaft selbst ist auch das Programm der Gründungswoche Deutschland. Ob vor Ort, online, telefonisch oder als Webinar – die Veranstaltungen richten sich an alle, die sich für das Thema Selbstständigkeit interessieren.

Egal, ob du noch ganz am Anfang stehst, kurz vor der Gründung bist oder dein junges Unternehmen auf das nächste Level bringen möchtest: Workshops, Beratungsgespräche, Wettbewerbe, Infotage und Diskussionsrunden liefern wertvolle Impulse und konkrete Unterstützung.

Darüber hinaus gibt es spezielle Angebote für verschiedene Zielgruppen. Dazu gehören unter anderem:

Jugendliche, die ihre Ideen in einem Startup oder einer Schülerfirma umsetzen möchten

Hochschulabsolventinnen und Hochschulabsolventen mit innovativen Geschäftsideen

Gründerinnen und Gründer im Handwerk

Teams, die ein Social- oder Green-Startup aufbauen möchten

Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihr Geschäftsmodell digital weiterentwickeln wollen

Frauen, die sich selbstständig machen und mit anderen Unternehmerinnen vernetzen möchten

Nachfolgeinteressierte, die einen bestehenden Betrieb übernehmen wollen

Gründerinnen und Gründer mit Einwanderungsgeschichte

Menschen, die nebenberuflich gründen möchten

Alle Veranstaltungen der Gründungswoche Deutschland findest du im offiziellen Veranstaltungskalender. Dort sind nicht nur die Aktionen der Gründungswoche vom 16. bis 22. November gelistet, sondern auch zahlreiche Events, die das ganze Jahr über stattfinden.