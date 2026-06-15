Hier noch mal der wichtige Hinweis, dass aus Startups durchaus erfolgreiche und umsatzstarke Unternehmen werden können, die in aller Munde sind. Sogar dann, wenn sie nichts mit Einsen und Nullen zu tun haben. Man muss nur Geduld haben und die richtigen Ideen für sich ändernde Geschmäcker.

Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 15. bis 21. Juni 2026

Online-Seminar: Gründerwissen „Websiteerstellung“

Online, 17. Juni 2026

Deine Homepage ist deine digitale Visitenkarte: Im Online-Seminar lernst du die Grundlagen für den Aufbau deiner Internetpräsenz, mit dem Ziel, deine eigene Website zu erstellen.

Neuland erobern

Sächsische Innovationskonferenz 2026

Dresden, 17. Juni 2026

Die Sächsische Innovationskonferenz zeigt, wie Sachsen als Wissenschafts- und DeepTech-Standort die Herausforderungen der Zukunft meistert.

Nach vorn schauen

Idea Slam der Justus-Liebig-Universität Gießen

Gießen, 17. Juni 2026

Der Idea Slam der Justus-Liebig-Universität Gießen bringt kreative Gründungsideen, spannende Live-Pitches und die junge Startup-Community zusammen.

Alle voran

Startup Summit Bremen 2026

Bremen, 17. Juni 2026

Das Leuchtturm Event der #BremenStartups Community mit 50 Startups & Startup Enablern sowie 700 gründungsinteressierten Köpfen aus Bremen & beyond.

Alle zusammen

Hinterland of Things | Bielefeld 2026

Bielefeld, 18. Juni 2026

Rund 2.500 Besucher und Besucherinnen können sich auf eine lebendige Start-up-Ausstellung mit mehr als 80 der vielversprechendsten B2B-Tech-Start-ups freuen.

Neues umsetzen

Pitch Club Developer & IT Edition #246 – Leipzig

Leipzig, 18. Juni 2026

Unternehmen und Start-ups pitchen HR-Konzepte und offene Jobs. Dabei versuchen sie, die Entwickler für sich zu gewinnen. Die Talente können die Jobs auf Herz und Nieren prüfen.

Entwickler gesucht

Generation Nachfolge: Kooperationsevent „Walk & Talk“

Grasellenbach/Wahlen, 19. Juni 2026

Wir laden Gründerinnen und Gründer, Unternehmerinnen und Unternehmer herzlich zum Kooperationsevent „Walk & Talk“ im Rahmen des nationalen Aktionstages Unternehmensnachfolge ein.

Unterwegs ist vieles leichter

Hier könnt ihr eure eigenen Events und Wettbewerbe eintragen.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2026

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Gründungsstipendium NRW | Bewerbung

Bewerbungen sind laufend möglich

Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.

Mehr Infos

Women Start-up Award 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 15. Juni 2026

Bist du eine Gründerin mit einer bahnbrechenden Tech-Idee? Der Women Start-up Award 2026 ist deine Chance zu glänzen und deine Vision auf das nächste Level zu heben!

Mehr Infos

KfW Award Gründen 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 1. Juli 2026

Der KfW Award Gründen 2026 sucht junge Erfolgsbeispiele mit innovativen und kreativen Ideen.

Mehr Infos

Frankfurter Gründerpreis 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 12. Juli 2026

Der neu aufgelegte Frankfurter Gründerpreis vergibt in den Kategorien „Local Founder“, „Innovation Founder“ und „Impact Founder“ jeweils 15.000 Euro Preisgeld,

Mehr Infos

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.