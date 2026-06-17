Gründungsmonitor 2026: Selbstständigkeit in Deutschland steigt deutlich – vor allem im Nebenerwerb

In Deutschland wird wieder deutlich mehr gegründet – das Gründungsgeschehen wird zunehmend von Flexibilität, digitalen Geschäftsmodellen und jungen Gründenden geprägt.

Die Gründungstätigkeit in Deutschland hat im Jahr 2025 deutlich zugenommen. Insgesamt machten sich rund 690.000 Personen selbstständig – ein spürbarer Anstieg gegenüber dem Vorjahr.

Besonders dynamisch entwickelte sich dabei der Nebenerwerb, der inzwischen einen Großteil der Gründungen ausmacht. Diese beliefen sich 2025 auf rund 483.000 Gründungen und übertrafen damit die 206.000 Vollerwerbsgründungen deutlich. Ihr Anteil lag damit bei 70 Prozent – ein bislang unerreichter Wert.

Auch hybride Gründungen spielen weiterhin eine große Rolle. 70 Prozent der Gründenden waren vor der Gründung abhängig beschäftigt, und gut vier von zehn führen ihr Angestelltenverhältnis auch nach dem Schritt in die Selbstständigkeit fort.

Anteil junger Selbstständiger steigt weiter

Ein weiteres Ergebnis des KfW-Gründungsmonitors 2026 ist die fortschreitende Verjüngung der Gründerlandschaft. Im Vergleich zum Vorjahr sank das Durchschnittsalter 2026 leicht von 34,4 auf 34,2 Jahre. Der Anteil junger Selbstständiger steigt weiter, viele starten bereits während des Studiums.

Gleichzeitig nimmt die Bedeutung digitaler Geschäftsmodelle weiter zu: 44 Prozent der Gründungen setzen auf digitale Angebote, bei denen Kundinnen und Kunden digitale Technologien zur Nutzung benötigen. Digitalisierung senkt dabei Markteintrittsbarrieren und eröffnet zunehmend neue Geschäftschancen.

Die KfW sieht in der Entwicklung gemischte Signale für das Gründungsgeschehen im Jahr 2026. Während die hohe Zahl an Nebenerwerbsgründungen auf eine breite Gründungsbereitschaft hindeutet, bleibt die Dynamik im Vollerwerb stabil. Insgesamt zeichnet der Monitor ein Bild eines robusten, aber strukturell veränderten Gründungsgeschehens in Deutschland, das zunehmend von Flexibilität, digitalen Geschäftsmodellen und jungen Gründenden geprägt ist.

Weitere zentrale Ergebnisse des KfW-Gründungsmonitors 2026: