Gründerfestival Bits & Pretzels 2022 wird verschoben

„Wir sind sehr traurig, aber die aktuelle COVID-19-Situation erlaubt es nicht, Bits & Pretzels im Januar 2022 zu veranstalten“, teilen die Organisatoren Münchner Gründerfestivals mit. Man habe daher beschlossen, die Bits & Pretzels auf den 25. bis 27. September 2022 zu verlegen. Ein Schritt, der umso schwerer falle, nachdem es schon 2020 lediglich eine Online-Ausgabe des Events gegeben und im Jahr 2021 gar keine Bits & Pretzels.

„Unsere Mission, Gründer zu unterstützen, zu vernetzen und zu inspirieren, die positive Veränderungen durch Technologie vorantreiben, war noch nie so wichtig wie heute – insbesondere in Zeiten, in denen bahnbrechende Innovationen wie die COVID-19-Impfstoffe nicht die Anerkennung erhalten, die sie verdienen“, heißt es in einem Statement der Bits & Pretzels. Für den Neustart im Januar hatten die Veranstalter ein Hygiene-Konzept aus 2G+ und FFP2-Maske ausgearbeitet. Gerechnet wurde mit 5.000 Teilnehmern und Speakern wie dem Zoom-Gründer Eric S. Yuan.

Tickets für die Bits & Pretzels bleiben gültig

Der größte Teil der Tickets sei bereits verkauft gewesen, heißt es bei den Machern der Bits & Pretzels. Diese würden ihre Gültigkeit behalten und sollen automatisch und kostenlos auf den neuen Termin übertragen werden. Der Verkauf weiterer Tickets ist derzeit pausiert.

„Wir arbeiten bereits am September-Festival und können euch die besten Bits & Pretzels aller Zeiten versprechen“, kündigen die Organisatoren an. Man wolle nun versuchen, die Kapazitäten der Location zu erhöhen und sei zuversichtlich, im Frühjahr weitere Tickets freischalten können.