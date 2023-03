Leipziger Accelerator will Hürden für Frauen abbauen

Das Leipziger „SpinLab – The HHL Accelerator“ will als Teil der Womenture-Initiative Gründerinnen in der europäischen Innovationslandschaft fördern. Das wird höchste Zeit, sagen die Sachsen.

SpinLab – The HHL Accelerator ist Teil der europäischen Initiative „Womenture„, die darauf abzielt, ein internationales Unterstützungsprogramm für Gründerinnen aufzubauen. Das Projekt soll Frauen in Europa für das Thema Unternehmertum begeistern. Gemeinsam mit Design Terminal (Ungarn), Tehnopol (Estland) und DEX Innovation Center (Tschechien) wird das Programm aufgebaut. Gefördert wird das Projekt durch die Europäische Union.

Frauenanteil bei Unternehmensgründungen in Europa geringer als im Rest der Welt

Der Blick auf die Startup-Welt zeigt, dass Frauen unterrepräsentiert sind und vielen Hürden gegenüber stehen. Dazu zählen eingeschränkter Zugang zu Kapital und strategischen Netzwerken. Studien zeigen, dass Unternehmen, die von Frauen geführt werden, im Durchschnitt doppelt so viel Ertrag erzielen wie Unternehmen, die von Männern gegründet wurden. Trotzdem liegt Europa im Vergleich zu anderen Regionen der Welt immer noch zurück, wenn es um den Anteil von Risikokapital und privaten Mitteln geht, die in Unternehmen von Frauen investiert werden. Auch die Quote der Frauen, die unternehmerisch tätig sind, ist in Europa nach wie vor gering: 5,7 Prozent gegenüber 11 Prozent im Rest der Welt.

„Wenn wir die Chancen für Frauen verbessern, eröffnen wir nicht nur neue Märkte. Wir stärken auch die globale Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union und sorgen für mehr soziale Gerechtigkeit. Damit leistet SpinLab – The HHL Accelerator einen bedeutenden Beitrag zu den strategischen Zielen der Gleichstellungsstrategie 2020-2025 der Europäischen Kommission“, erklärt SpinLab Womenture Projektmanagerin Michèle Tille.

Für ein starkes Innovationsökosystem in Europa

Womenture steht für Female Entrepreneurship und Empowerment. Das Konsortium setzt sich aus einer Reihe von innovationsstarken Partnern zusammen, die ihr Know-how und ihre Ressourcen bündeln, um das Innovationsökosystem in Europa nachhaltig zu stärken.

Das Unterstützungsprogramm startet ab Oktober 2023. Gründerinnen aus Europa oder solche, die ihr bestehendes Unternehmen ausbauen wollen, können sich für ein umfassendes Programm bewerben. Neben Mentoring erhalten die Teilnehmerinnen in einer Reihe von hybriden Workshops, vertiefende Trainings zu den Themen Leadership, Finanzierung, Marketing und Produktentwicklung, sowie Zugang zu wertvollen Kontakten aus dem internationalen Netzwerk.