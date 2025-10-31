Lernen ganz vorn: Münchner Startup Edurino gewinnt Finale Dahoam beim SevenVentures Pitch Day 2025

Co-Gründerin Irene Klemm überzeugt die Jury mit ihrem Pitch zur digitalen Kinder-Lernplattform EDURINO und setzte sich im Finale des SevenVentures Pitch Day 2025 gegen den KI-Lernbegleiter Knowunity durch.

Das Münchner Startup EDURINO mit seiner digitalen Lernplattform für Kinder ist der Sieger des SevenVentures Pitch Day 2025. Die Mitgründerin Irene Klemm konnte die Jury aus Sherin Maruhn (VC-Investorin und Business Angel), Marlena Hien (Co-Gründerin Bears with Benefits), Claire Siegert (CEO Businettes Germany), Michael Kibele (CEO New Com) und Florian Weber (Geschäftsführer SevenVentures) mit ihrem Pitch überzeugen und gewann Medialeistungen von ProSiebenSat.1 für eine Bewegtbildkampagne im Wert von 3 Mio Euro sowie einen eigenen TV-Spot.

In einer spannenden ersten Halbfinalpaarung setzte sich EDURINO nach einer Split Decision mit drei gegen zwei Stimmen der Jury gegen Evela Health und den Pitch der Mitgründerin Eva-Maria Meijnen durch. Evela Health betreibt eine von Ärzt:innen entwickelte digitale Plattform, die Millionen Frauen in den Wechseljahren mit personalisierten Therapieplänen, Expert:innen-Begleitung und KI-gestützten Analysen unterstützt.

Das zweite Halbfinale konnte Gründer Benedict Kurz mit seinem KI-Lernbegleiter für Schüler:innen Knowunity gegen HEY HOLY, eine Marke für rassespezifisches Hundefutter, für sich entscheiden, auch hier nach einer knappen Abstimmung mit drei gegen zwei Stimmen.

Im großen Finale zwischen EDURINO und Knowunity überzeugte die Präsentation von Irene Klemm die fünfköpfige Jury am meisten. Nach den jeweils zweiminütigen Halbfinal-Pitches hatten beide Kontrahenten hier jeweils nur eine Minute Zeit zur Verfügung, um ihre Geschäftsidee und die Vision hinter ihrem Startup noch einmal auf den Punkt zu bringen. EDURINO, das Irene Klemm 2021 mit Franziska Steiner zusammen gründete, wird damit künftig mit einem TV-Spot in einer umfangreichen Kampagne auf den Sendern von ProSiebenSat.1 zu sehen sein.

Das Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, Kinder im Vorschul- und Grundschulalter verantwortungsbewusst und spielerisch an digitales Lernen heranzuführen. Das Startup betreibt ein digitales Spiel- und Lernsystem, das in einer Kombination aus haptischen Figuren, ergonomischen Stiften und sicherer, werbefreier App funktioniert und von Logopädi:nnen, Grundschullehrer:innen und Pädagogi:nnen entwickelt wurde.

Florian Weber, Geschäftsführer SevenVentures: „Ein entscheidendes Kriterium für uns Jury-Mitglieder zu Gunsten von EDURINO war die TV-Readiness des Unternehmens, also die Fähigkeit mit dem eigenen Produkt das richtige Storytelling für Millionen von Zuschauer:innen und damit potentiellen Kund:innen zu finden. Das Geschäftsmodell des Startups besticht durch Klarheit, Kreativität und Skalierungspotential.“