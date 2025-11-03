Eigentlich ist es immer die richtige Zeit für die wichtigen Dinge, für Entscheidungen, für Innovationen – auch wenn sie nicht gleich als solche erkannt werden. Wie das Frequenzsprungverfahren, das die Hollywood-Schauspielerin Hedy Lamarr in den 1940er-Jahren entwickelte, ohne zu wissen, dass sie damit die Generation Mobilfunk begründete. Ihr Geburtstag am 9. November ist Tag der Erfinder und damit in gewisser Hinsicht auch euer Tag. Feiert ihn mit einer guten Idee!

Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 3. bis 9. November 2025

Gründer:innenstammtisch Mitteldeutschland

Leipzig, 3. November

Lockerer Treffpunkt der regionalen Gründerszene mit Erfahrungsaustausch und Feierabendbier.

Im Netzwerk

Online: Crowdfunding Workshop

Online, 4. November 2025

Alle wichtigen Infos für Projektstarter:innen, um einen Crowdfunding-Kampagne aufzusetzen.

Mitmachen lassen

Startupland Conference 2025 | Köln

Köln, 5. November 2025

Bei der STARTUPLAND Conference treffen sich ambitionierte Gründerinnen und Gründer, wichtige Investorinnen und Investoren sowie große Corporates.

Alle sind da

Young Founders Conference | München 2025

München, 7. November 2025

Gründen klingt geil – aber wie zur Hölle fange ich eigentlich an?

Früh übt sich …

Workshop: Psychologische Sicherheit in der Gründung | Bremen 2025

Bremen, 7. November 2025

Workshop mit praxisnahen Methoden und Reflexion – für eine erfolgreiche Zusammenarbeit in Gründungsteams.

Vertrauen schaffen

Verleihung „Hessischer Gründerpreis 2025“

Hofheim, 7. November 2025

Feierliche Verleihung des Hessischen Gründerpreises 2025 in vier Kategorien.

Glanzvoll

Hier könnt ihr eure eigenen Events und Wettbewerbe eintragen.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2025

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Gründungsstipendium NRW | Bewerbung

Bewerbungen sind laufend möglich

Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.

Mehr Infos

11. Deutscher IT-Sicherheitspreis 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 15. Januar 2026

Ob neuartiger Prototyp oder visionäres Konzept: Wenn dein Ansatz das Potenzial hat, die IT-Sicherheit von morgen zu prägen, bewirb dich für den Deutschen IT-Sicherheitspreis.

Mehr Infos

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.