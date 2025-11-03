Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 3. bis 9. November 2025
Eigentlich ist es immer die richtige Zeit für die wichtigen Dinge, für Entscheidungen, für Innovationen – auch wenn sie nicht gleich als solche erkannt werden. Wie das Frequenzsprungverfahren, das die Hollywood-Schauspielerin Hedy Lamarr in den 1940er-Jahren entwickelte, ohne zu wissen, dass sie damit die Generation Mobilfunk begründete. Ihr Geburtstag am 9. November ist Tag der Erfinder und damit in gewisser Hinsicht auch euer Tag. Feiert ihn mit einer guten Idee!
Gründer:innenstammtisch Mitteldeutschland
Leipzig, 3. November
Lockerer Treffpunkt der regionalen Gründerszene mit Erfahrungsaustausch und Feierabendbier.
Im Netzwerk
Online: Crowdfunding Workshop
Online, 4. November 2025
Alle wichtigen Infos für Projektstarter:innen, um einen Crowdfunding-Kampagne aufzusetzen.
Mitmachen lassen
Startupland Conference 2025 | Köln
Köln, 5. November 2025
Bei der STARTUPLAND Conference treffen sich ambitionierte Gründerinnen und Gründer, wichtige Investorinnen und Investoren sowie große Corporates.
Alle sind da
Young Founders Conference | München 2025
München, 7. November 2025
Gründen klingt geil – aber wie zur Hölle fange ich eigentlich an?
Früh übt sich …
Workshop: Psychologische Sicherheit in der Gründung | Bremen 2025
Bremen, 7. November 2025
Workshop mit praxisnahen Methoden und Reflexion – für eine erfolgreiche Zusammenarbeit in Gründungsteams.
Vertrauen schaffen
Verleihung „Hessischer Gründerpreis 2025“
Hofheim, 7. November 2025
Feierliche Verleihung des Hessischen Gründerpreises 2025 in vier Kategorien.
Glanzvoll
Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2025
Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …
Gründungsstipendium NRW | Bewerbung
Bewerbungen sind laufend möglich
Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.
Mehr Infos
11. Deutscher IT-Sicherheitspreis 2026 | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 15. Januar 2026
Ob neuartiger Prototyp oder visionäres Konzept: Wenn dein Ansatz das Potenzial hat, die IT-Sicherheit von morgen zu prägen, bewirb dich für den Deutschen IT-Sicherheitspreis.
Mehr Infos
