Viele Idee, innovtive Umsetzung: Hessens beste Gründer ausgezeichnet

„Gründerinnen und Gründer schaffen Arbeitsplätze und Wohlstand, sie finden Produkte und Lösungen für aktuelle Herausforderungen. Hessen bietet Gründerinnen und Gründern jede Unterstützung. Im Fokus stehen Startups, die ihre Geschäftsmodelle auf Nachhaltigkeit ausrichten. Sie tragen wesentlich dazu bei, unsere Wirtschaft zukunftsfähig zu machen“, sagt Tarek Al-Wazir, der Hessische Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen und zugleich Schirmherr des Preises, bei der Verleihung der Hessischen Gründerpreise 2022.

Insgesamt wurden zwölf junge hessische Unternehmen ausgezeichnet. In die Abstimmung über die Sieger und Siegerinnen flossen auch mehrere tausend Stimmen aus einem offenen Online-Voting ein.

In der Kategorie „Innovative Geschäftsidee“ übergab Minister Al-Wazir die Urkunden an Probenda, Threedy sowie Lithium Designers. In Pfungstadt (Kreis Darmstadt-Dieburg) entwickelt Probenda Tierfuttermittel ohne Soja mit hochwertigem Protein auf der Basis von Insekten. Threedy ist ein Spinoff des Fraunhofer-Instituts für Graphische Datenverarbeitung in Darmstadt und entwickelt dort die Plattform instant3Dhub, die dreidimensionale Visualisierungsanwendungen im Automobil-, Luft- und Raumfahrtsektor unterstützt. Lithium Designers aus Frankfurt ermöglicht automatisierte Planung für Freiformfassaden und Gebäudehüllen auf der Basis von 3D-gedruckten Fassadenknoten. Als Sieger dieser Kategorie zeichnete Minister Al-Wazir das Team von Probenda aus.

Dr. Frank Martin, Leiter der Regionaldirektion Hessen der Arbeitsagentur, übergab danach die Preise in der Kategorie „Gesellschaftliche Wirkung“. Preisträger sind Teech Education aus Darmstadt, ESGendium aus Frankfurt und Kleine Riesen Nordhessen aus Kassel. „Existenzgründer:innen befinden sich in einem schwierigen Umfeld. Der Ukraine-Krieg, Lieferengpässe und Energiepreise machen es schwierig, gute Ideen in tragbare, existenzsichernde Startups umzusetzen. Umso erfreulicher ist es, dass wir heute erfolgreiche Unternehmensgründer:innen auszeichnen können“, so Dr. Martin. Teech Education hat eine Software entwickelt, die junge Talente mit Mentoren verbindet und so zum erfolgreichen digitalen Wandel beiträgt.

Mit der digitalen Plattform von ESGendium wird es kleinen und mittleren Unternehmen sehr einfach gemacht, einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen und die Grundlage für nachhaltigeres Wirtschaften zu legen. Die gemeinnützige GmbH Kleine Riesen Nordhessen engagiert sich für die Versorgung von schwerkranken und sterbenden Kindern und plant den Bau eins Pflegekompetenzzentrums zur Ausbildung der Eltern. Zum Sieger der Kategorie kürte Dr. Martin dann die Kleinen Riesen Nordhessen.

Die Ernst Krastel GmbH aus Mörlenbach (Kreis Bergstraße), GN Schweißtechnik aus Eiterfeld (Kreis Fulda) und Plettenberg Elektromotoren aus Baunatal wurden von Sven Volkert, Geschäftsführer der Bürgschaftsbank Hessen, als Preisträger der Kategorie „Zukunftsfähige Nachfolge“ ausgezeichnet. „In diesen bewegten Zeiten ist es wichtiger denn je, dass bestehende Unternehmen von der nächsten Generation erfolgreich weitergeführt werden. So eine Nachfolge ist eine komplexe Aufgabe, die mit mehr finanziellem Aufwand verbunden ist als eine Neugründung. Deswegen ist uns als Bürgschaftsbank die Kategorie ‚Zukunftsfähige Nachfolge‘ ein besonderes Anliegen“, sagte Volkert. Sieger der Kategorie wurde die Ernst Krastel GmbH.

Die Preise in der Kategorie „Gründung aus der Hochschule“ gingen an Green Elephant Biotech aus Gießen sowie Ceres und HCP Sense aus Darmstadt. Green Elephant stellt nachhaltige Einwegartikel für Labor und Pharma her. Ceres entwickelt ein kompostierbares Füllmaterial für den Paketversand auf der Basis von Stroh und HCP Sense wollen mit einem Sensor Wälzlager während der Fertigungsprozesse im Bereich Maschinen- oder Anlagenbau überwachen. Das ermöglicht frühzeitiges Erkennen überlasteter Bauteile und schnelles Eingreifen, um Schäden zu beheben und Stillstand zu vermeiden. Das Team von Ceres wurde als Sieger dieser Kategorie gekürt.