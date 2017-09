herCAREER Pitch: Mehr Frauen in die Startup-Szene bringen

Die deutsche Gründerszene ist eine Männerszene : Gründerinnen sind eher die Ausnahme statt die Regel. Das bestätigen auch die Statistiken: Laut Deutschem Startup Monitor werden in Deutschland nur 13,9 Prozent aller Start-ups von Frauen gegründet, im Tech-Bereich sollen es im Jahr 2015 sogar nur neun Prozent gewesen sein. Allerdings hätten viele Gründer gerne Frauen ins Gründerteam mit aufgenommen. Allerdings sind die schwer zu finden. Außer Mann sucht auf der Münchner Gründerinnenmesse herCareer am 12. und 13. Oktober – beim Gründer-Pitch.

herCareer: Gründerinnen gesucht

Gründerteams suchen deswegen bewusst Mitgründerinnen in allen Bereichen – von IT über Finanzen bis hin zu Marketing und Sales – und das leider oftmals erfolglos. Und dabei haben gemischte Gründerteams besonders gute Erfolgschancen – auch im Hinblick auf eine Finanzierung. Laut des aktuellen Startup-Reports der Research-Firma Tinypulse übertreffen die meisten Start-ups mit weiblichen Gründern ihre Pendants mit ausschließlich männlichen Gründern in der Performance.

„Daraufhin stellte ich mir die Frage, wo suchen Gründer eigentlich nach Co-Foundern?‟, sagt Natascha Hoffner, Gründerin der herCAREER. Die Antwort, die sie in vielen Gesprächen bekam: Zunächst im eigenen Umfeld, also unter Freunden, Bekannten, Studienkollegen. „Aber wenn keine Frau im Umfeld ist, die gern als Gründerin durchstarten möchte, dann war es das auch schon. Denn nur wenige Gründerteams weiten die Suche aus, nur um eine Gründerin an Bord zu bekommen.‟ Schade eigentlich, findet Hoffner.

Das Fazit aus diesen Gesprächen sei eindeutig gewesen: Wer eine Frau als Mitgründerin sucht, der sollte dorthin gehen, wo Frauen sind, die sich gezielt für das Unternehmertum interessieren. „Nachdem ich mir das mehrere Tage durch den Kopf habe gehen lassen, war mir klar, dass die herCAREER genau die richtige Plattform dafür sein könnte‟, erinnert sich Hoffner.

Auf der herCAREER 2017 gibt es daher ein neues Format: „Wir laden männliche Gründer und Gründerteams ein, auf der herCAREER ihr Startup vorzustellen sowie den Bereich und die Aufgaben, für die sie eine Mitgründerin suchen – und zwar vor einem mehrheitlich weiblichen Publikum.‟

Gründer-Pitch: Bis 15. September bewerben

Für den Pitch können sich männlich Gründer und männlich geprägte Gründerteams noch bis zum 15. September bewerben. Die Vorstellung im Rahmen eines MeetUps mit bis zu 60 Minuten ist für männliche Gründer/Gründerteams kostenfrei. Die Zeiteinheiten sind allerdings begrenzt. Infos zur Bewerbung für den herCareer Pitch gibt es hier.

Die herCAREER richtet sich als Karrieremesse mit Auditorium an Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und vor allem an Existenzgründerinnen. Auf der Messe stehen der Austausch von Wissen und Erfahrungen mit Experten sowie das Erschließen neuer Netzwerke mit spannenden Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft an oberster Stelle. Ein Kernziel der Messe ist es, Gründerinnen und Gründer sichtbar zu machen und angehende Unternehmerinnen vom Wissen und den Erfahrungen erfolgreicher Unternehmerinnen profitieren zu lassen, um mit dem neuen Wissen schneller zu wachsen und von deren Lernkurven zu profitieren.