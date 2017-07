IFA 2017: Startups gestalten bei IFA NEXT die Zukunft

Die IFA Berlin will Innovationen stärker in den Fokus rücken und bietet Startups eine Pitching-Bühne. Die Bewerbungsfrist endet am 25. August.

Zur IFA 2017 wird es erstmals eine größere Bühne für Innovationen geben. Startups, Forschungslabore, Universitäten und Unternehmen bilden gemeinsam IFA NEXT, in Weiterentwicklung des bisherigen Innovationsformats IFA TecWatch. Mit der neu konzipierten Plattform und Marke „IFA NEXT“ soll sich die Halle 26 in einen einmaligen Innovation-Hub verwandeln. Ziel ist es, Innovationen noch mehr in den Fokus zu rücken, um Besuchern und Medien neueste Trends und Themen an einem Ort gebündelt darzubieten.

IFA NEXT Showcase: 160 Startups zeigen ihre Ideen

Startups wie La FRENCH TECH, innovative Unternehmen wie UBTECH oder Amazon alexa, Forschungseinrichtungen, Universitäten und Organisationen präsentieren im IFA NEXT Showcase ihre Ideen für innovative Produkte und Lösungen für die Zukunft. Junge, kreative Unternehmensgründer setzen einen besonderen, attraktiven Schwerpunkt: Mehr als 160 Startups zeigen, wohin die Technik-Reise geht.

IFA NEXT Startup Days: Präsentationen, Panels, Pitches

Der Bundesverband Deutsche Startups ist offizieller Partner und Organisator der IFA Startup Days vom 1. bis 6. September. In diesem Jahr stellen an jedem der sechs Thementage 20 junge Gründer aus jeweils einer Branche in der IFA NEXT Halle 26 aus. Ergänzend bestreiten die Startups an jedem Nachmittag ein passendes Themenprogramm in der IFA NEXT Innovation Engine. Hier pitchen Startups vor IFA-Besuchern, Journalisten, Experten, Entscheidern aus Industrie und Handel und vor potentiellen Investoren.

Die Fokusthemen der IFA NEXT Startup Days 2017

1. September: IoT / Wearables / F&A

2. September: Smart Home

3. September: Virtual Reality

4. September: Digital Health

5. September: Accelerator Day

6. September: Future Mobility / Use of time

Wenn ihr euch für einen Themen-Tag bewerben wollt, könnt ihr das bis 25. August 2017 hier tun.