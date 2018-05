Next Economy Award 2018: Deutschlands nachhaltigste Gründer gesucht

„Wir suchen Gründer, die mit ihrer Idee beides wollen: Eine berufliche Zukunft aufbauen und einer Herausforderung der Nachhaltigkeit begegnen“, sagt Stefan Schulze-Hausmann, Initiator des Next Economy Awards. „Nur mit engagierten Gründern und innovativen Geschäftsmodellen kann die Transformation zur ’nächsten‘, nachhaltigeren Wirtschaft gelingen.“

Bis zum 15. Juni 2018 können sich Unternehmen und Organisationen bewerben, die in den letzten fünf Jahren in Deutschland gegründet wurden. Die Teilnahme erfolgt online und ist kostenfrei. Die Entscheidung über den Sieger fällt auf dem 11. Deutschen Nachhaltigkeitstag am 7. Dezember 2018. Eine Expertenjury und das Kongresspublikum bestimmen nach Live-Pitches den Preisträger, der ein attraktives Paket aus Kommunikations- und Sachleistungen im Wert von 25.000 Euro erhält.

Verleihen wird der 4. Next Economy Award am selben Abend im Rahmen der Gala des Deutschen

Nachhaltigkeitspreises. Alle Wettbewerbsteilnehmer können kostenfrei am zweitägigen

Kongress teilnehmen. Bereits am Abend des 6. Dezember 2018 sind sie zur Networking-Night

eingeladen, wo sie auf etablierte Unternehmer, Kapitalgeber, Medienvertreter und Gäste aus Politik, Forschung sowie Zivilgesellschaft treffen.