Nicht auf dem Holzweg: Ökologische Alternative zur Plastikverpackung gewinnt Green Alley Award 2017

Das finnische Startup Sulapac ist Gewinner des Green Alley Awards 2017, Europas erstem Gründerpreis für Startups der Circular Economy. Die beiden Finninnen Suvi Haimi und Laura Kyllönen bieten mit ihrer ökologischen Verpackungslösung aus Holz und natürlichen Klebstoffen eine Alternative zur Kunststoffverpackung. Insgesamt präsentierten sich sechs Finalisten aus Deutschland, Finnland, Irland, den Niederlanden und Frankreich in Live-Pitches vor internationaler Fachjury und Publikum.

Sulapac überzeugte die Jury, da mit der Alternative zu Plastikverpackungen eines der drängendsten Umweltprobleme unserer Zeit angegangen wird. Die beiden Gründerinnen hätten ein hochwertiges Material entwickelt, das den vielseitigen Anforderungen des Marktes gerecht würde.

„Das erst ein Jahr alte Startup hat gezeigt, wie eine Idee in nur kurzer Zeit erfolgreich umgesetzt werden kann. In Finnland setzt die Kosmetiklinie Niki Newd beispielsweise bereits Cremedosen von Sulapac ein. Wir sehen großes Potenzial für die Lösung und würden uns freuen, Sulapac zukünftig auch in Regalen der hiesigen Drogerien zu finden“, so Jan Patrick Schulz, CEO des Veranstalters Landbell Group.

Zu den weiteren Finalisten in diesem Jahr gehörten Mimergy mit einer Recycling-Technologie für Altreifen, Solmove mit Solarstrassen, Sulfotools mit einer Technologie, die der Pharma- und Kosmetikindustrie eine umweltfreundliche Alternative für die Peptidherstellung bietet, Newcy mit wiederverwendbaren Becher für Kaffeeautomaten und Sustonable mit einem zu einhundert Prozent recycelbaren Verbundstein aus PET-Flaschen.

Vor ihrem Live-Pitch trafen die sechs Finalisten in Workshops auf Experten aus der Abfallindustrie und Startup-Welt, wo sie gemeinsam Potenziale, Risiken sowie Stärken und Schwächen der Geschäftsmodelle diskutierten. Sulapac erhielt als Gewinner ein Paket aus Sach- und Geldleistungen im Wert von rund 30.000 Euro.