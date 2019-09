“State of European Tech 2019”-Report: Ihr sagt, wie es um die Tech-Branche bestellt ist

Im November 2019 veröffentlicht Atomico, in Zusammenarbeit mit dem weltweit führenden Startup-Event Slush und Orrick, den jährlichen Report “State of European Tech”. Der umfassende Bericht beleuchtet das lokale Tech-Ökosystem, um die bestimmenden Themen und Einflüsse herauszufiltern.

Zentrales Element des Reports ist die jährliche Befragung derer, die das europäische Ökosystem groß machen: die Unternehmer, Investoren, Entwickler und Individuen in Europas zahlreichen Startup-Hubs. Ihr könnt euren Teil am tiefgreifendsten Einblick in dieses Ökosystem beitragen und eurer Stimme mit der Teilnahme an der Umfrage zum “State of European Tech”-Report Gehör verschaffen.

Die Umfrage hat es sich zum Ziel gesetzt, die maßgebende Datensammlung europäischer Tech-Communitys zu werden. Sie dauert laut Atomico nicht länger als fünf Minuten. Als Dankeschön werden fünf kostenlose Tickets für die diesjährige Slush-Konferenz (21. und 22. November, Helsinki Expo and Convention Center) an alle Teilnehmer verlost, die den Online-Fragebogen vor dem 19. Oktober ausfüllen.

Hier geht’s zur Umfrage.