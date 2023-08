Unternehmen kaufen statt neu gründen – diese Gründe sprechen für eine Unternehmensnachfolge

Ganz klar, während ihr als Neugründer eure Gründung auch davon abhängig machen könnt, welches Budget ihr zur Verfügung habt, also auch ganz klein und im Nebenberuf gründen könnt, geht es bei der Unternehmensnachfolge gleich in die Vollen. Schließlich kauft ihr etwas, was schon fertig ist.

Grundsätzlich müsst ihr als Gründer fähig sein, Geschäfte zu führen, Mitarbeiter zu führen. Aber doch nicht so schnell! In der Neugründung könnt ihr da mit eurem Betrieb wachsen. Bei der Übernahme seid ihr von Tag 1 voll gefragt. Deshalb: Lasst euch so lange wie möglich vom Altinhaber coachen.