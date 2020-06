Diese Projekte wurden mit dem “Preis für digitales Miteinander” ausgezeichnet

In Höxter (Nordrhein-Westfalen), Hamburg und Ulm (Baden-Württemberg) gibt es Grund zum Jubeln: Drei lokale Projekte haben 2020 den “Preis für digitales Miteinander” gewonnen. Die mit insgesamt 30.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde anlässlich des Digitaltags verliehen. Der bundesweite Aktionstag für digitale Teilhabe fand am 19. Juni 2020 erstmals statt.

Gewinner des Digitaltag-Preises sind in der Kategorie “Digitale Teilhabe” das Projekt “Dorf.Zukunft.Digital”, in der Kategorie “Digitales Engagement” der Verein “tatkräftig” und in der Kategorie “Digitaler Zusammenhalt in Zeiten von Corona” das Projekt “Rettungs-Ring.de”. Das gab die Initiative “Digital für alle” bekannt. Das gesamtgesellschaftliche Bündnis ist Trägerin des Digitaltags.

Um den “Preis für digitales Miteinander” hatten sich rund 250 Projekte beworben. Die Entscheidung über die Preisträger traf eine hochkarätige Jury um die Bundesministerinnen Franziska Giffey und Julia Klöckner, den Vorsitzenden des Rats der Evangelischen Kirche in Deutschland Heinrich Bedford-Strohm und den Inklusionsaktivisten Raul Krauthausen.

Die drei Gewinner im Kurzporträt

Preisträger in der Kategorie “Digitale Teilhabe”: Dorf.Zukunft.Digital (DZD), Höxter (Nordrhein-Westfalen)

Das Projekt Dorf.Zukunft.Digital (DZD) ermöglicht es Dorfgemeinschaften, sich digitale Technologien zur Verbesserung von Daseinsvorsorge, Lebensqualität, Teilhabe und Nachbarschaftshilfe zu Nutze zu machen. Ziel ist es, 30 Dörfer im Kreis Höxter (NRW) fit für die digital vernetzte Zukunft zu machen.

Hierzu werden gemeinsam bedarfsgerechte und niedrigschwellige digitale Dienste entwickelt und erprobt, etwa der DorfFunk, der Dorf-Hilferuf, die Plattformen “Kirche digital” und “sorgendes Dorf”. Pro Dorf geben zwei ehrenamtliche Dorf-Digital-Experten ihr Wissen als Multiplikatoren an die Dorfgemeinschaft weiter, zum Beispiel unter Nutzung von Lern- und Medienecken. Das Projekt hat seit September 2019 Bestand und wird vom VHS Zweckverband Diemel-Egge-Weser getragen.

Preisträger in der Kategorie “Digitales Engagement”: tatkräftig e. V., Hamburg

Nach dem Prinzip “1 Team. 1 Tag. 1 Ziel.” werden mithilfe cloudbasierter Freiwilligenkoordination und digitalem Volunteering-Management-System eintägige Hilfseinsätze für Gruppen von Freiwilligen organisiert. Ziel ist es, ehrenamtliches Engagement für Menschen attraktiv und die Vielfältigkeit der Engagement-Landschaft sichtbar zu machen.

Neben den Hilfseinsätzen stehen Begegnungen auf Augenhöhe, neue Perspektiven, Spaß und die Motivation der Freiwilligen zu mehr Engagement im Mittelpunkt – derzeitig liegt der Fokus verstärkt auf Weiterentwicklung, wie zum Beispiel Umwelteinsätze unter dem Motto “tatkräftig fürs Klima”. Bislang wurden in mehr als 780 Einsätzen gut 6.000 Freiwillige mobilisiert, die insgesamt 40.000 Stunden ehrenamtliche Hilfe leisteten. Tatkräftig e. V. besteht seit 2012.

Preisträger des Sonderpreises “Digitaler Zusammenhalt in Zeiten von Corona”: Rettungs-Ring.de, Ulm (Baden-Württemberg)

Das Projekt Rettungs-Ring.de bietet Menschen, die aufgrund der Coronakrise in psychische beziehungsweise seelische Krisen geraten sind, einen geschützten Raum, um sich auszutauschen und ihre Nöte mit ausgebildeten Moderatorinnen an- und auszusprechen. Ziel ist es, Menschen, die in persönlichen Krisen sind, zu erreichen und auch in Zeiten der sozialen Distanzierung aufzufangen.

Derzeit basiert das feste Wochenprogramm auf fünf Ringen: Gesprächs-Ring, Beratungs-Ring (unter anderem mit Gebärdendolmetscherin), Freizeit-Ring, Kids-Ring (für Grundschulkinder) und Helfer-Ring (Hilfe für Menschen in systemrelevanten Berufen). Das Angebot wurde zunächst von zwei Engagierten initiiert, in kürzester Zeit wurden sieben weitere Moderatoren ausgebildet. Der Rettungs-Ring ist eine Arbeitsgruppe des Landesverbands Psychiatrie-Erfahrener Baden-Württemberg.