Ohne sie wäre die Welt halb so schön, halb so smart, halb so menschlich: Ein Hoch auf die Frauen, die nicht nur am 8. März im Mittelpunkt stehen sollten, sondern jeden Tag. Und die endlich Chancengleichheit verdient haben, das gleiche Gehalt für gleiche Arbeit sowieso. Wer, wenn nicht Gründer haben die Chance, dafür zu sorgen? Mit einem Blumenstrauß am Frauentag ist es jedenfalls noch längst nicht getan. Was nicht heißen soll, dass Frauen keinen Blumenstrauß bekommen dürfen …

Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 2. bis 8. März 2026

Online-Seminar: Gründerwissen „Marketing“

Online, 4. März 2026

Du hast eine tolle Gründungsidee und kannst es kaum erwarten, loszulegen? Nur: Wie gewinnst du eigentlich Kunden? Mit Marketing natürlich: Das kostenlose Online-Seminar zeigt dir mit praktischen Tipps und gelungenen Beispielen, wie du Marketing sinnvoll und strukturiert einsetzt, um deine Produkte und Dienstleistungen an die Kunden zu bringen.

Kunden gewinnen

Gründerinnen*-Café – Kiel | Januar 2026

Kiel, 4. März 2026

Informeller Treffpunkt für Vernetzung, Austausch, neue Impulse und frische Ideen.

Was dich bewegt

Pitch Club #34 | Frankfurt 2026

Frankfurt am Main, 4. März 2026

Ring frei! – Im Pitch Club müssen sich Startups vor knallharten Investoren beweisen. Ist anstrengend, aber lohnt sich – auch für das Publikum.

Immer feste druff

Karrieretag Berlin 2026

Berlin, 5. März 2026

Ob Fach- und Führungskräfte, Existenzgründer, Quer- und Wiedereinsteiger, Young Professionals, Schüler oder Student, auf den Karrieretagen ergeben sich neue Jobchancen.

So viele Möglichkeiten

Female Founders Venture Summit | Bonn 2025

Bonn, 5. März 2026

Das größte Female Founders-Event in NRW: Hier dreht sich wieder alles um die Power von Gründerinnen!

Innovation & Inspiration

TechTalks @ ZOLLHOF Nürnberg

Nürnberg, 5. März 2026

Die TechTalks richten sich speziell an die Startup-Community, um den Dialog zwischen innovativen Köpfen, erfahrenen Unternehmerinnen und Unternehmern und regionalen Akteuren zu fördern.

Digital voran

Hier könnt ihr eure eigenen Events und Wettbewerbe eintragen.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2026

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Gründungsstipendium NRW | Bewerbung

Bewerbungen sind laufend möglich

Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.

Mehr Infos

Münchener Businessplan Wettbewerb 2026 – Phase 2 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 24. März 2026

Der Münchener Businessplan Wettbewerb gehört zu den renommiertesten Auszeichnungen, die Startups für innovative Geschäftskonzepte in Deutschland erhalten können.

Mehr Infos

Rising Digital Award 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 31. März 2026

Der mit 30.000 Euro dotierte Startup-Wettbewerb sucht die digitalen Durchstarter von morgen.

Mehr Infos

ISC3 Innovation Challenge 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 4. Mai 2026

In diesem Jahr konzentriert sich der mit 25.000 Euro dotierte internationale Start-up-Wettbewerb auf den Bereich nachhaltige Chemie und Elektronik.

Mehr Infos

24. Hessischer Gründerpreis | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 10. Mai 2026

Der Hessische Gründerpreis zeichnet seit 2003 Unternehmen aus, die besonders innovative Ideen auf den Markt gebracht haben. Die Bewerbung ist in vier Kategorien möglich.

Mehr Infos

Investmentforum Pitch-Day Sachsen-Anhalt 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 14. Juni 2026

Präsentiere deine Innovation, knüpfe Kontakte und bring dein Projekt einen entscheidenden Schritt voran: Der Bewerbungsaufruf richtet sich an Startups, die ihren Kapitalbedarf mit Hilfe von Risikokapitalunternehmen, Business Angels oder privaten Investoren decken wollen.

Mehr Infos

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.