April, April, der bringt, was er will, auch Eier und Schokohasen. Macht euch also ein paar freie Tage, genießt den Osterspaziergang und lasst nach der Aufregung der vergangenen ereignisreichen Wochen einfach mal die Sonne rein (so sie denn scheint). Fröhliches Eiersuchen wünscht euch das Team von Gründerküche.

Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 30. März bis 5. April 2026

Online-Seminar: So bekommst du bis zu 150.000 € Start-up-Förderung in Bremen

Online, 31. März 2026

Dein innovatives und hochtechnologisches Startup soll abheben? In Bremen gibt es dafür bis zu 150.000 € Förderung.

Großzügige Starthilfe

Startup X Community Breakfast Bonn | April 2026

Bonn, 1. April 2026

Interessante Start-ups und frischer Kaffee: So kann man in den Tag starten.

Morgenstund‘

Online-Gründungsseminar „Start up Now!“

Online, 1. April 2026

Auf der kostenfreien Veranstaltung werden deine individuellen Fragen zur Existenzgründung beantwortet.

Das Wichtigste zuerst

Online-Seminar: Gründerwissen „Websiteerstellung“

Online, 1. April 2026

Deine Homepage ist deine digitale Visitenkarte: Im Online-Seminar lernst du die Grundlagen für den Aufbau deiner Internetpräsenz, mit dem Ziel deine eigene Website zu erstellen.

Neuland erobern

Start-up Breakfast @ Startplatz Düsseldorf | April 2026

Düsseldorf, 2. April 2026

Leckeres Frühstück mit Kaffee, Klatsch und Infobuffet zu wichtigen Themen.

Fit in den Tag

Hier könnt ihr eure eigenen Events und Wettbewerbe eintragen.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2026

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Gründungsstipendium NRW | Bewerbung

Bewerbungen sind laufend möglich

Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.

Mehr Infos

Rising Digital Award 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 31. März 2026

Der mit 30.000 Euro dotierte Startup-Wettbewerb sucht die digitalen Durchstarter von morgen.

Mehr Infos

Gründungstipendium InnoStartWi 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 20. April 2026

Das Stipendium InnoStartWi fördert Gründerinnen und Gründer bei der Umsetzung ihrer Geschäftsidee mit bis zu 1.000 Euro pro Monat für zwölf Monate.

Mehr Infos

ISC3 Innovation Challenge 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 4. Mai 2026

In diesem Jahr konzentriert sich der mit 25.000 Euro dotierte internationale Start-up-Wettbewerb auf den Bereich nachhaltige Chemie und Elektronik.

Mehr Infos

24. Hessischer Gründerpreis | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 10. Mai 2026

Der Hessische Gründerpreis zeichnet seit 2003 Unternehmen aus, die besonders innovative Ideen auf den Markt gebracht haben. Die Bewerbung ist in vier Kategorien möglich.

Mehr Infos

Investmentforum Pitch-Day Sachsen-Anhalt 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 14. Juni 2026

Präsentiere deine Innovation, knüpfe Kontakte und bring dein Projekt einen entscheidenden Schritt voran: Der Bewerbungsaufruf richtet sich an Startups, die ihren Kapitalbedarf mit Hilfe von Risikokapitalunternehmen, Business Angels oder privaten Investoren decken wollen.

Mehr Infos

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.