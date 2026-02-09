Dass die Sache mit dem Klima recht schnell aus dem Ruder laufen wird, davor warnen Experten und Expertinnen seit 47 Jahren unermüdlich und höchst offiziell. 1979 fand in Genf die erste „Weltklimakonferenz“ unter dem Dach der UN statt, der massive Anstieg der atmosphärischen Kohlendioxidkonzentration war damals schon absehbar. Und was hat sich seitdem getan, um den Planeten zu retten? Nicht genug. Dabei gibt es einfache, nachhaltige und wirtschaftliche Lösungen. Man muss halt mit einigen alten Gewohnheiten brechen …

Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 9. bis 15. Februar 2026

Female Founders Coffee Club #Vol. 53 | Bremen

Bremen, 9. Februar 2025

Der Female Founders Coffee Club bietet dir die Möglichkeit, in den Austausch zu kommen und alle Fragen rund ums Gründen und den Aufbau eines erfolgreichen Unternehmens offen anzusprechen.

Online-Seminar: Gründerwissen „Marketing“

Online, 10. Februar 2026

Du hast eine tolle Gründungsidee und kannst es kaum erwarten, loszulegen? Nur: Wie gewinnst du eigentlich Kunden? Mit Marketing natürlich: Das kostenlose Online-Seminar zeigt dir mit praktischen Tipps und gelungenen Beispielen, wie du Marketing sinnvoll und strukturiert einsetzt, um deine Produkte und Dienstleistungen an die Kunden zu bringen.

Nachfolge BW: Gründung – wie geht das? | Online

Online, 10. Februar 2026

Die Handwerkskammer Ulm unterstützt Existenzgründer und Übernehmer eines bestehenden Betriebs mit den wichtigsten Informationen rund um den Start im Handwerk.

Online-Seminar: Gründerwissen „Gründungsfinanzierung und Fördermittel“

Online, 10. Februar 2025

Egal, wie gut eure Geschäftsidee ist – ohne Kapital lässt sich kein eigenes Unternehmen auf die Beine stellen. Im Experten-Seminar bekommt ihr einen umfassenden Überblick über verschiedene Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten mit vielen praktischen Tipps.

Pitch Club Developer & IT Edition #236 – Hannover

Hannover, 12. Februar 2026

Spannende Unternehmen versuchen, qualifizierte IT-Professionals von sich zu überzeugen.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2026

Gründungsstipendium NRW | Bewerbung

Bewerbungen sind laufend möglich

Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.

Innovator’s Pitch 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 23. Februar 2026

Der Innovators‘ Pitch sucht disruptive early-stage Startups mit innovativen Ideen in den Bereichen „Future Technologies in Logistics“ und „Future Technologies in Education“. Gefragt sind Ideen, Prototypen und Produkte, zu gewinnen gibt es unter anderem 5000 Euro Preisgeld.

Sächsischer Staatspreis für Gründen 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 25. Februar 2026

Der Sächsische Gründerpreis zeichnet innovative Geschäftsideen und -konzepte aus, die das Potenzial haben, die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Sachsen mitzugestalten. Der Wettbewerb ist branchen- und technologieoffen.

MediaTech Hub Accelerator 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 28. Februar 2026

Der MediaTech Hub Accelerator hilft Gründer:innen, erfolgreiche Startups aufzubauen – egal ob sie bootstrappen, seedstrappen oder Venture Capital raisen möchten.

Münchener Businessplan Wettbewerb 2026 – Phase 2 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 24. März 2026

Der Münchener Businessplan Wettbewerb gehört zu den renommiertesten Auszeichnungen, die Startups für innovative Geschäftskonzepte in Deutschland erhalten können.

ISC3 Innovation Challenge 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 4. Mai 2026

In diesem Jahr konzentriert sich der mit 25.000 Euro dotierte internationale Start-up-Wettbewerb auf den Bereich nachhaltige Chemie und Elektronik.

