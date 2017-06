Gender Pay Gap in Startups – Die Geschlechter-Einkommenslücke ist noch immer groß

Das Gender Pay Gap beträgt in Berliner Startups fast 25 Prozent. Das legt eine Studie des Portals jobspotting.de nahe, die im Mai 2017 veröffentlicht wurde. Diese Schieflage ist ein Spiegel der Situation in der gesamten deutschen Wirtschaft.

Der Bundesverband Deutsche Startups e.V. (Startup-Verband) wirbt nicht nur für einen höheren Anteil von Frauen unter den Gründer*innen von Startups – derzeit gerade mal 13,9 Prozent, wie der Deutsche Startup Monitor zeigt – sondern auch für eine Schließung des Gender Pay Gaps, insbesondere im Startup-Ökosystem.

Dazu Florian Nöll, Vorsitzender des Startup-Verbandes: „Das Gender Pay Gap zeigt sich in der gesamten Wirtschaft, auch das Startup-Ökosystem bildet hier leider keine Ausnahme. Gleichstellung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, der wir uns als Startup-Ökosystem und Startup-Verband als dessen politische Vertretung unbedingt stellen müssen. Wir müssen dieses Problem in die Debatte bringen. Wir müssen mit den Gründer*innen und Startup-Mitarbeiter*innen darüber in einen Austausch kommen. So, wie das Startup-Ökosystem Vorreiter bei der Digitalisierung ist und so, wie das Startup-Ökosystem internationale

Fachkräfte willkommen heißt, so muss es auch Vorreiter in Sachen Gleichstellung sein.“