Die Zukunft ist noch nicht verloren – mit Entrepreneurship die Welt retten

#eship22: Der Entrepreneurship Summit 2022 will alles liefern, um mit unternehmerischem Denken und Handeln ganz konkret die Welt zu retten. Am 6. Oktober online und am 22./23. Oktober vor Ort in Berlin.

Berlin steht als Sinnbild für ein europäisches, wertebasiertes Entrepreneurship, das auch künstlerische, fantasievolle, unkonventionelle Wege einschlagen kann. Unter dem Motto „The Berlin Way of Entrepreneurship“ werden am 22. und 23. Oktober 2022 mehr als 1000 Entrepreneure, Gründer und Gründungsinteressierte erwartet, die beim „Entrepreneurship Summit 2022“ (#eship22) die Transformation der Ökonomie vorantreiben wollen.

In diesem Jahr wird es zudem ein Special geben: Bereits am 6. Oktober findet der Online-Summit statt, mit Gründern wie Josef Zotter (ZOTTER Schokolade), Saskia Bruysten (Yunus Social Business) und Dr. Joana Breidenbach (Betterplace).

Das Alleinstellungsmerkmal von Entrepreneurship nutzen

Auf dem Summit soll es laut Veranstalter – der Stiftung Entrepreneruship – aber nicht nur darum gehen, beliebige Vorschläge zu machen, die die Welt retten. Davon gebe es bereits sehr viele. Es soll auch nicht nur darum gehen, Unternehmen zu gründen: Auch dafür brauche man keine weitere Veranstaltung. Im Fokus steht vielmehr, mit unternehmerischem Denken und Handeln konkrete neue Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen, um die Welt zu retten.

Dies könne „eine ungeahnte Dynamik auslösen“, sind sich die Veranstalter sicher. „Weil Entrepreneure nicht auf politische Mehrheiten warten müssen, um ihre Idee, die Welt zu retten, in die Praxis umzusetzen. Sie können hier und jetzt starten.“

Der Entrepreneurship Summit will 2022 in neuer Form Denkanstöße, Praxisbeispiele, Handlungsmöglichkeiten und Raum zum Vernetzen bieten. Im Henry-Ford-Bau der Freien Universität in Berlin-Dahlem werde ein Wochenende lang alles geboten, was Gründer, Gründungsinteressierte und Zukunftsenthusiasten brauchen. Workshops, Keynotes, Pitches vor Experten, Diskussionen und ein einzigartiger Wettbewerb, bei dem zehn Gründer den Proof of Concept, den Markttest, für ihre Idee/ ihr Projekt vor gesammeltem Summit-Publikum machen.

Bereits am 20. bis zum 21. Oktober finden der 4Future PreSummit, sowie Workshops mit Serial Entrepreneur Rafael Kugel und Profund Innovation, statt.