Landkarte listet die wichtigsten Anlaufstellen für Gründerinnen und Gründer auf

Alle Infos auf einen Blick: Mit einer interaktiven Landkarte gibt das BMWi Gründungsinteressierten ein übersichtliches Tool an die Hand, das die wichtigsten Anlaufstellen für alle Phasen der Gründung bündelt.

Am Anfang eines Startups steht eine Idee oder Vision. Um diese umsetzen zu können, sind Gründerinnen und Gründer auf verschiedene Mittel der Unterstützung angewiesen – seien es ein Büro im Coworking-Space, in dem sie weiter an ihrer Idee arbeiten können oder passende finanzielle Mittel zur Förderung des Projekts.

Gründungsinteressierte sehen sich vor und nach der Gründung daher vor viele Fragen gestellt:

Wo finde ich geeignete Partner?

Gibt es einen Inkubator oder Accelerator, über den ich Unterstützung erhalten kann?

Welche Einrichtung ist auf die Branche meines Startups spezialisiert?

Wo finde ich Räumlichkeiten, die ich zusammen mit meinem Team nutzen kann?

Wo kann ich Fördermittel beantragen, wer finanziert meine Gründung?

Eine interaktive Landkarte des Bundesministeriums für Wirtschaft bietet allen Gründungsinteressierten eine Übersicht über Anlaufstellen und Unterstützungsangebote für Startups in jeder Region Deutschlands.

Um Gründerinnen und Gründern den Einstieg zu erleichtern und ihnen in der Anfangszeit zur Seite zu stehen, lohnt sich ein Blick auf die interaktive Landkarte, die Angebote für jede Region Deutschlands bereithält. In Rubriken wie Anbietertyp, Spezialisierung und Unterstützungsbedarf können Jungunternehmerinnen und -unternehmer eine Auswahl treffen, um für sie relevante Anlaufstellen herauszufiltern. Gleichzeitig haben Anbieterinnen und Anbieter, die Start-ups fördern oder ihnen Plattformen zur Vernetzung bereitstellen, die Möglichkeit, sich in die Landkarte einzutragen.