Open Pitch Call: „Die Höhle der Löwen“ sucht neue Startups

Noch haben die Löwen nicht einmal alle Startups der vierten Staffel „gefressen“, da suchen sie schon Nachschub für das nächste Jahr. Gründer und Startups können sich ab sofort für die fünfte Staffel der vox-Show „Die Höhle der Löwen“ bewerben, die voraussichtlich im Herbst 2018 ausgestrahlt wird. Die Produktionsfirma lädt dafür zum Testbrüllen bei Open Pitch Calls: Der erste findet am 9. November 2017 in München statt.

Bei den Open Pitch Calls haben Bewerber die Chance, ihr Business persönlich und in Studioatmosphäre vorzustellen. In der der mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichneten Gründershow geht es darum, fünf Investoren – die „Löwen“ – vor laufender Kamera zu überzeugen, in das eigene Business zu investieren und es gemeinsam zum Erfolg zu führen.

„Die Höhle der Löwen“: Open Pitch in Studioatmosphäre

Der Open Pitch bietet die Möglichkeit, diese Atmosphäre schon bei der Bewerbung zu erleben und das Produkt so zu präsentieren, wie ihr es auch in der Show vor den Löwen machen würdet – ein gutes Training für die Gründer, die es letztlich in die Show schaffen.

Der bis zu dreiminütigen Pitch werde aufgezeichnet und für den Auswahlprozess genutzt, teilt die Produktionsfirma mit. Eine gute Vorbereitung und Begeisterungsfähigkeit seien genauso erwünscht, wie Produkte und Anschauungsmaterial. Businesspläne mitzubringen, sei hingegen nicht nötig.

Termine Open Pitch Call für „Die Höhle der Löwen 2018“

9. November 2017: Mindspace München

22. November 2017: Mindspace Hamburg

23. November 2017: rent24 Coworking Space Berlin

Alle weiteren Informationen zum Open Pitch Call findet ihr hier.

Die vierte Staffel „Die Höhle der Löwen“ läuft noch bis zum 14. November 2017 dienstags ab 20.15 Uhr auf vox.