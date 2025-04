Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 24. bis 30. März 2025

„Im Bett soll man nur leichte und unterhaltene Lektüre zu sich nehmen, sowie spannende und beruhigende, ferner ganz schwere, wissenschaftliche und frivole sowie mittelschwere und jede sonstige, andere Arten aber nicht“, riet einst Kurt Tucholsky. Auf der Leipziger Buchmesse könnt ihr euch in dieser Woche wieder unendliche Inspirationen für euren Nachtschrank holen. Aber nicht vergessen: Die Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne literarische Gründerwoche.

Startup Night Wiesbaden

Wiesbaden, 25. März 2025

Startups, Ideen, potenzielle Mitstreiter Nutze die Chance!

Online-Sprechstunde: KI für deine Gründung | März 2025

Online, 26. März 2025

Entdecke das Potenzial von Künstlicher Intelligenz für dein Gründungsvorhaben.

SKInnovation – The StartUp and innovation Festival on Skis

Innsbruck, 26. Bis 18. März 2025

Das vielleicht coolste Startup-Event in Europa: In Innsbruck triffst du Innovation auf den Pisten.

Online, 27. März 2025

Als Gründer*in solltest du von Anfang an rechtssicher unterwegs sein. Was du dabei beachten musst, erfährst du hier.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2024

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Gründungsstipendium NRW – Bewerbung

Bewerbungen sind laufend möglich

Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.

Constructor Startup Accelerator | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 31. März 2025

Startups in der Frühphase können sich für das umfassende Online-Programm der Entrepreneurship and Innovation Center der Constructor University bewerben, um in der dynamischen Welt von B2B SaaS, DeepTech und EdTech erfolgreich zu sein.

Innovationswettbewerb Smart City Challenge Leipzig 2025 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 3. April 2025

WANTED: Digitale Innovationen für die Stadt von morgen! Bewirb dich für die Smart City Challenge Leipzig 2025 und gestaltet die Zukunft aktiv mit!

Gründungstipendium InnoStartWi 2025 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 22. April 2025

Das Stipendium InnoStartWi fördert Gründerinnen und Gründer bei der Umsetzung ihrer Geschäftsidee mit bis zu 1.000 Euro pro Monat für zwölf Monate.

Investor Days Thüringen Edition X 2025: Startup Pitch | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 27. April 2025

Du bist Gründer:in eines Startups mit einer skalierbaren Innovation? Ein Pitch bei den Investor Days Thüringen ist die ideale Chance, VCs und KMU zu überzeugen.

Hessischer Gründerpreis 2025 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 7. Mai 2025

Der Hessische Gründerpreis zeichnet seit 2003 Unternehmen aus, die besonders innovative Ideen auf den Markt gebracht haben. Die Bewerbung ist in vier Kategorien möglich.

