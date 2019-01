Die wichtigsten internationalen Startup Events 2019

Nicht nur national gibt es zahlreiche spannende Eventformate und Veranstaltungen in der Startup- und Gründerszene, denn auch international gibt es so einige Events, an denen ihr unbedingt teilnehmen solltet!

Nachdem wir euch die nationalen Events für Gründer und Startups in der Szene schon vorgestellt haben, wollen wir euch die Top Startup Events im Ausland nicht vorenthalten. Welche Termine ihr euch merken solltet und welche internationalen Startup Events absolut lohnenswert sind, haben wir hier für euch ab Februar gelistet, denn der Januar kommt international noch verschlafen daher:

Startup-Events im Februar 2019

21. – 22. Februar: Tech Chill, Riga

Lettland hat erneut das Tech Chill zu Gast, denn dort treffen sich Gründer, Startups, Unternehmer und Maker der baltischen und auch europäischen Szene. Damit ist das der perfekte Ort für neue Talente, Innovatoren und junge Startups.

Mehr dazu hier: www.techchill.co.

25. – 27. Februar: 4YFN, Barcelona

“4 Years from now“ – so heißt die Startup-Business-Plattform in Barcelona, die wichtiger Bestandteil des Mobile World Congress (MWC) ist. Dabei wird der Kongress zum Treffpunkt für innovative Startups und Gründer, für Unternehmer und Investoren. Die internationale Startup-Szene verwandelt die katalonische Stadt in ein Innovation Hub!

Mehr dazu hier: www.4yfn.com.

Startup-Events im März 2019

12. – 13. März: Corporate Incubation & Acceleration Summit, Wien

Inkubatoren, Acceleratoren, Innovatoren und alle, die sich für die Digitale Transformation begeistern, sind auf diesem Summit genau richtig. Eine bunte Mischung aus inspirierender Keynotes, interessanter Panels und einem Best Practice Slam warten in Wien auf euch!

Mehr dazu hier: www.coinaac.com.

19. – 20. März: Wolves Summit, Warschau

Polen ruft unter dem Motto des Wolves Summit „Create, Network & Grow“ alle Startups, Gründer, Jungunternehmer und Tech-Player in der Gründer- und Startup-Szene nach Warschau. Im Fokus des Events steht die Vernetzung untereinander, um so wertvolle Kontakte zu knüpfen.



Mehr dazu hier: www.poland.wolvessummit.com.

21. – 22. März: Start Summit, St. Gallen

Der Start Summit in der Schweiz versammelt jedes Jahr unter dem Slogan „Be where innovation happens“ Startups und Gründer aus dem Bereich Entrepreneurship und Technologie. Jeder mit Rang und Namen und natürlich den neuesten, vielversprechendsten und innovativsten Entwicklungen wird vor Ort sein!

Mehr dazu hier: www.startsummit.ch.

Startup-Events im April 2019

26. – 29. April: Startup Turkey, Istanbul

Istanbul verwandelt sich Ende April in einen Melting Pot an kreativen Ideen und neuen Innovationen, dort kommen über 700 Startups, Unternehmer, Investoren, Business Angels und Mentoren sowie Journalisten zusammen. Networking innerhalb der Startup-Szene, vor allem für Player und Startups aus der Türkei, Eurasien und der MENA-Region, ist das Credo der Veranstaltung.

Mehr dazu hier: www.startupturkey.com

April: Resonate, Belgrad

Der genaue Termin steht noch nicht fest, allerdings steigt jedes Jahr im April das Resonate Festival und bringt damit Künstler, Startups, Designer und Dozenten aus den Fachbereichen Digitalisierung in Kunst, Musik und Kultur zusammen. Wissensaustausch und Bildung stehen im Zentrum des Festivals und richten sich an neuen Erkenntnissen und Technologien der Kreativwirtschaft aus.

Mehr dazu hier: www.resonate.io.

Startup-Events im Mai 2019

2. – 3. Mai: EU-Startups Summit, Barcelona

Über 1200 Gründer, Startups, Innovatoren, Business Angels und VCs sowie Interessierte kommen im Mai nach Barcelona zum EU-Startups Summit. Startups duellieren sich bei spannenden Pitches, Unternehmer geben Einblicke und sprechen über Erfolge und Misserfolge – das alles solltet ihr nicht verpassen!

Mehr dazu hier: www.eu-startups-summit.com.

8. – 9. Mai: infoShare, Danzig

Das größte Tech, New Media und Startup Festival lädt nach Danzig, an die polnische Ostseeküste ein. An zwei Tagen treffen sich Startups, Entwickler, Investoren, Marketers und Leader sowie die Presse, um die neuesten Errungenschaften in Sachen Technologie und Innovation zu diskutieren.

Mehr dazu hier: www.infoshare.pl/.

9. – 10. Mai: The Next Web Conference, Amsterdam

Eines der wichtigsten Startup Festivals bringt über 17.500 Digital Minds nach Amsterdam, um sich auszutauschen, ihr Tech Business vorzustellen und die Möglichkeit zum Networking zu nutzen. Alle wichtigen Größen aus der Tech-Szene trefft ihr auf dieser Konferenz!

Mehr dazu hier: www.thenextweb.com/conference.

9. – 10. Mai: Pioneers Festival, Wien

Die österreichische Hauptstadt verwandelt sich im Mai zum Treffpunkt für internationale Startups, Entscheider und Investoren und bietet damit ein spannendes Festival mit einem bunten Programm. Nutzt die Möglichkeit, um mit anderen ins Gespräch zu kommen und so wertvolle Kontakte in der internationalen Szene aufzubauen.

Mehr dazu hier: www.pioneers.io.

Startup-Events im Juni 2019

5. – 6. Juni: Arctic15, Helsinki

Der Juni verspricht mit Arctic15 das Matchmaking Startup Event schlechthin nach Helsinki zu bringen und damit nicht nur die vielversprechendsten Startups aus dem Norden, sondern auch zahlreiche Investoren und Top-Entscheider aus den baltischen Staaten und der ganzen Welt.

Mehr dazu hier: www.arctic15.com.

24. – 26. Juni: Startup Extreme, Voss

Nachdem Helsinki im Juni bereits eines der internationalen Startup Events beherbergt hat, folgt Voss in Norwegen mit einem besonderen Highlight. Das Startup Extreme macht seinem Namen alle Ehre, denn diese Kombination aus Konferenz und Festival ist extrem und damit eine außergewöhnlich in der Eventlandschaft.

Mehr dazu hier: www.startupextreme.co.

Startup-Events im Juli 2019

9. – 12. Juli: Startupfest, Montréal

Montréal beherbergt im Sommer eines der besten Startup Festivals, das Startupfest. Damit dreht sich vier Tage alles um „Thousands of techies. Infinite possibilities.“, denn zahlreiche Startups und Gründer aus der Tech-Szene sowie Innovatoren und Corporates diksutieren, vernetzen sich und machen das Festival zu einem Hub der Ideen!



Mehr dazu hier: www.startupfestival.com.

Startup-Events im August und September 2019

Der August ist bekanntlich ruhig, was Events und Veranstaltungen für die Gründer- und Startupszene angeht. Das trifft international auch zu, denn es ist Haupturlaubszeit und umfasst sogar noch den September. Wenn ihr dennoch nicht auf coole Startup Events verzichten wollt, schaut mal in unsere Liste der coolsten Events in Deutschland.

Startup-Events im Oktober 2019

2. – 4. Oktober: South Summit, Madrid

Im Oktober geht es in südlichere Gefilde, denn Madrid lädt zum South Summit ein und bietet damit eine Plattform für neue Talente, inspirierende Startups, bahnbrechende Entwicklungen und spannende Technologien. Die internationale Szene und vor allem auch viele aus Südeuropa treffen sich hier zum Austausch und um sich über die neuesten Trends zu informieren.

Mehr dazu hier: www.southsummit.co.

14. – 16. Oktober: SaaStock, Dublin

Drei Tage voller Innovation und Inspiration blühen euch in Dublin, denn beim SaaStock geht es um neue Entwicklungen und Trends für die SaaS Community. Startups, Entrepreneure, Investoren und Unternehmen aus über 50 Ländern kommen hier zusammen und sorgen für geballtes Wissen und geballten Startup Spirit!

Mehr dazu hier: www.saastock.com.

Startup-Events im November 2019

4. – 7. November: Web Summit, Lissabon

Schon länger eine wahre Größe unter den Startup Events ist der Web Summit in Lissabon, denn dort sind 160 Länder vertreten und eine Vielzahl an Unternehmen und Tech Startups. Auch hier dreht sich alles um neueste Technologien und die spannendsten Entwicklungen im Tech-Bereich.

Mehr dazu hier: www.websummit.com.

21. – 22. November: slush, Helsinki

Helsinki wird erneut Schauplatz eines Tech Festival und bietet im November über 20.000 Techies einen Ort für Networking und Techspirit. Ein vielfältiges Programm konzentriert sich hauptsächlich auf Best Practices und praktische Tipps und Einblicke, denn so habt ihr die besten Learnings.

Mehr dazu hier: www.slush.org.

November: Corporate Startup Summit, Zürich

Regelmäßig Ende November steht Zürich Kopf, denn zum Corporate Startup Summit verwandelt sich das Summit-Gelände in eine kreative Spielwiese rund um Corporate Startup Engagement, Kooperation und Co-Creation sowie Intrapreneurship.

Mehr dazu hier: www.corporatestartupsummit.com.

Startup-Events im Dezember 2019

Der Dezember bleibt eher ruhig, denn Events und Veranstaltungen in der Weihnachtszeit sind eher spärlich gesät. Nutzt die Zeit, um bei kleinen Get-Together und nationalen Netzwerktreffen mit anderen ins Gespräch zu kommen.

Wenn ihr noch weitere Events sucht oder mehr erfahren wollt, dann schaut einmal in unseren Artikel zu den nationalen Startup Events. Wollt ihr mehr über die Gründermessen 2019 wissen oder alle Veranstaltungen rund um Blockchain und Cryptocurrency, dann findet ihr in unseren Artikeln und in unserem Eventkalender mehr dazu!