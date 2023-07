Whisky und Wein für alle: Münchner Startup sichert sich hohes Investment für Online-Börse

Die Live-Trading Plattform Spiritory, wird von seinem Betreiber mit dem Kapital weiter auf den anstehenden Produkt-Relaunch vorbereitet. Dieser soll zusätzliche Features, ein überarbeitetes Design und mehr Nutzerfreundlichkeit in den Handelsplatz bringen.

Ein Prototyp des Online- Marktplatzes wurde bereits Ende letzten Jahres gelauncht. Er ermöglicht es Sammlern, Investoren und Liebhabern, Spirituosen auf transparente und sichere Weise zu kaufen und zu verkaufen. Dazu geben Erwerber Gebote ab und Verkäufer unterbreiten Angebote. Wenn beide Preise übereinstimmen, kommt es zu einer Transaktion.

>>> SELBSTSTÄNDIG MACHEN ALS SOMMELIER: WEINLADEN ERÖFFNEN <<<

Neben dem Relaunch ist das Unternehmen dabei, sein Plattform-Angebot auf weitere Länder der Europäischen Union auszudehnen. Dazu gehören Frankreich, Italien, Spanien, Benelux, Polen und Österreich, wie auch weitere Länder. Durch Spiritory sollen bald Investoren und Enthusiasten in ganz Europa ihren Whisky leichter handeln und ihre Sammlung verwalten können.

App erleichtert das Whisky-Handeln und -Investieren zusätzlich

Neben der Expansion auf den europäischen Markt plant Spiritory auch die baldige Einführung einer App. Damit will der Anbieter den Nutzern eine noch zugänglichere Plattform am Markt bieten. Alle Funktionen von Spiritory sollen direkt auf dem Smartphone verfügbar sein.

>>> SELBSTSTÄNDIG MACHEN ALS WINZER – EIGENES WEINGUT GRÜNDEN <<<

„Wir sind begeistert, dass wir in den letzten Monaten bereits so viele Whisky-Enthusiasten, Sammler und Investoren auf unserer Plattform begrüßen konnten“, sagt Janis Wilczura, CEO und Mitbegründer von Spiritory, und fügt hinzu: „Das Feedback, das wir erhalten haben, war einfach erstaunlich. Das zeigt, wie viele Menschen in der Community, wie auch Menschen, die in Whisky und Wein investieren wollen, schon lange auf ein Angebot wie Spiritory warten.“

Mit dem erhaltenen Kapital und den Plänen, die Plattform auf die gesamte EU auszuweiten, möchte Spiritory den Spirituosenmarkt revolutionieren. Die Münchner wollen einen demokratischen und zugänglichen Raum für Liebhaber und Sammler schaffen, in dem diese ihrer Leidenschaft für seltene Spirituosen nachgehen können.