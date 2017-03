Termin-Highlights vom 6. bis 12. März 2017

Ohne sie wäre die Welt halb so schön, halb so smart, halb so menschlich: Ein Hoch auf die Frauen, die nicht nur am 8. März im Mittelpunkt stehen sollten, sondern jeden Tag. Und die endlich Chancengleichheit verdient haben, das gleiche Gehalt für gleiche Arbeit sowieso. Wer, wenn nicht Gründer haben die Chance, dafür zu sorgen? Denn mit einem Blumenstrauß am Frauentag ist es noch längst nicht getan. Was nicht heißen soll, dass die Frauen keinen Blumenstrauß bekommen sollten …

Treffpunkt für Unternehmen: Marketing 2017 Leipzig

Leipzig, 6. März 2017

Branchenübergreifende Vorträge und Informationen zum Thema Storytelling: Im Grunde genommen ist es nichts weiter als das Erzählen einer Geschichte. Nur besteht hierbei die Chance, dass der Inhalt im Großen Stil geteilt wird und sich viral verteilt, ganz klassisch über Social Media. Wie genau das Storytelling im Onlinemarketing funktioniert, wird euch zunächst erläutert. Die Praxis wird anschließend beispielhaft anhand eines (teilnehmenden) Unternehmens mit der Entwicklung einer Geschichte live während der Veranstaltung gezeigt.

EnergyEfficiencyHack 2017 Berlin

Berlin, 6. März 2017

100 Ingenieure, Kodierer, Designer, Psychologen, Unternehmer und Gründer wollen am 6. März 2017 in 10 Stunden Antworten auf drei komplexe und spannende Herausforderungen zum Thema Energieeffizienz finden. Die DENEFF (Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz) lädt zu Europas erstem Energieeffizienz Hackathon ein. Mitmachen kann jeder, der sich für das Thema interessiert.

Between the Towers Robo Advice 2017 Frankfurt

Frankfurt am Main, 7. März 2017

In der monatlichen Abendveranstaltung werden in der Bankenstadt Frankfurt FinTech-Startups, Investoren, Wirtschaft und Wissenschaft vernetzt, erstklassig informiert und die Szene damit entwickelt. Diesmal im Fokus „Robo Advice“. Durch die digitalen Anlagestrategien, der sogenannte „Robo Advisor“ – ein Online-Vermögensmanagement – gibt es für die potentiellen Anleger jederzeit die Möglichkeit, sich online zu informieren und ihren individuellen Wünschen entsprechend ihr Vermögen ohne großen Kostenaufwand anzulegen.

Internet World 2017 München

München, 7. und 8. März 2017

Auf der Internet World Messe dreht sich alles um das Thema E-Commerce. Seid dabei, wenn sich Experten und Online-Händler zum Austausch treffen und erfahrt alles, was ihr zum Thema Online-Handel wissen müsst.

Pitch Club Developer Edition 2017 Frankfurt

Frankfurt am Main, 9. März 2017

Neues, spannendes Format in Frankfurt am Main: Beim Pitch Club Developer Edition pitchen Konzerne und Startups aus der Rhein-Main-Region in je 6 Minuten plus 2 – 3 Minuten Q&A vor Entwicklern und IT Professionals ihre Human Ressources-Konzepte, Jobs und Projekte. In anschließenden 1-on-1 Gesprächen können die Teilnehmer mehr über das Unternehmen erfahren.

StartupCrunchtime Berlin 2017

Berlin, 11. März 2017

„Gemeinsam im Team mehr erreichen.“ Die StartupCrunchtime dient dem Austausch zwischen Gründern und Gründerinnen in einem sportlichen Umfeld. Die StartupCrunchtime ist das Event, für Gründer und C-Level (Managementteam): Du lernst ALBA BERLIN kennen, erfährst von Martin Sinner etwas über Unternehmertum, erlebst ein Livespiel von ALBA BERLIN gegen s.Oliver Würzburg und triffst dich mit Gleichgesinnten.

jobmesse nürnberg 2017

Nürnberg, 11. und 12. März 2017

Ob regionaler Berufseinstieg, internationale Karriere, Jobwechsel, gezielte Weiterbildung oder Praktikum – die jobmesse macht es seit 2008 möglich! Jahr für Jahr werden hier Kontakte geknüpft, Karrierepläne geschmiedet und wichtige Weichen für die Zukunft gestellt.

Einsendeschluss von Wettbewerben & Awards 2017

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche…

Sächsi­scher Staats­preis für Innovation 2017

Bewerbungsschluss: 15. März 2017

Der Sächsische Staats­preis für Innovation zeichnet heraus­ra­gende Ideen sächsi­scher Unter­nehmer aus, die in den letzten drei Jahren mit Erfolg umgesetzt und am Markt oder im Unter­nehmen selbst einge­führt wurden. Gesucht sind Innova­tionen, die sich in Produkten, Dienst­leis­tungen, Prozessen, Verfahren oder Geschäfts­mo­dellen bereits wider­spiegeln. Der Sächsische Staats­preis für Innovation ist branchen- und techno­lo­gie­offen. Zusätzlich zu insgesamt 50.000 Euro Preisgeld vergeben die sächsi­schen Handwerks­kammern einen Sonder­preis.

Sächsischer Transferpreis 2017

Bewerbungsschluss: 15. März 2017

Der Sächsische Trans­fer­preis sucht Wissens- und Techno­lo­gie­trans­fer­pro­jekte (z. B. Techno­logie, Lizenz, Idee) mit Modell­cha­rakter. Hierbei steht nicht das Endprodukt, sondern die Gestaltung sowie die Effek­ti­vität des Trans­fer­pro­zesses im Mittel­punkt. Der Sächsische Trans­fer­preis ist branchen- und techno­lo­gie­offen. Insgesamt gibt es 30.000 Euro Preisgeld.

futureSAX Ideenwettbewerb 2017

Bewerbungsschluss: 15. März 2017

Der Ideen­wett­bewerb prämiert die überzeu­gendsten Geschäfts­ideen und Gründungs­kon­zepte, unabhängig davon, ob die Idee bereits umgesetzt ist oder noch umgesetzt wird. Der Wettbewerb ist branchen- und techno­lo­gie­offen. Die Bewertung orien­tiert sich an den folgenden Kriterien: Neuartigkeit, Umsetzbarkeit, Kundennutzen, Kommerzialisierungs- und Marktpotenzial. 30.000 Euro Preisgeld!

Generation-D Wettbewerb 2017

Bewerbungsschluss: 31. März 2017

Die Welt ist voll von kleinen und großen Problemen, die unsere Gesellschaft auf unterschiedliche Art und Weise beeinflussen. Deutschland braucht junge Menschen mit Werten und Visionen, die dort anpacken und sich für unsere Zukunft einsetzen, wo gesellschaftlicher Mehrwert geschaffen werden kann. Menschen wie dich, die GEMEINSAM ANPACKEN! Mithilfe von GENERATION-D werden studentische Projekte gefördert, die innovativ und kreativ aktuelle Probleme in Deutschland lösen. Die ausgezeichneten Projekte sind umsetzbar, generieren einen sozialen Mehrwert und sind auf eine nachhaltige Wirksamkeit angelegt.

Food Invention 2017

Bewerbungsschluss: 12. Mai 2017

Food Invention ist der einzige deutschlandweite ausschließlich auf Food-Start-ups spezialisierte Gründerwettbewerb, der die Chance zu Food-Innovationen und Lösungen der Zukunft bietet. Die Gewinner erhalten insgesamt 25.000 Euro Preisgeld, einen Sonderpreis sowie Zugang zu einem großen Netzwerk.

