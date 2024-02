Online Geld verdienen – die 12 besten digitalen Geschäftsmodelle 2024

Du willst online Geld verdienen? Quasi im Schlaf reich werden? Ganz so einfach ist es nicht, wenn du mit einem digitalen Geschäftsmodell erfolgreich sein willst – aber auch nicht unmöglich. Wir zeigen dir in unserer Übersicht die besten Ideen, wie du mit dem Internet deinen Lebensunterhalt (und vielleicht sogar noch etwas mehr) verdienen kannst.

Wer kann eigentlich online Geld verdienen? Die Antwort ist einfach: im Grunde jeder. Und das kann sich durchaus lohnen! Blogger, Influencer, Youtuber, Onlineshop-Betreiber, Affiliate Marketing – der Möglichkeiten gibt es viele. Und: Du brauchst dafür eigentlich nicht viel. Im vielen Fällen reichen ein Computer und Internetzugang.

Wie erfolgreich du sein kannst, hängt davon ab, ob du den für dich persönlich passenden Job oder das passende Geschäftsmodell findest. Wie du es am cleversten anstellst, online Geld zu verdienen, erfährst du in unserem Ratgeber mit praktischen Tipps und einer Übersicht lukrativer digitaler Geschäftsmodelle.

Online Geld verdienen – die Voraussetzungen

Die Idee

Im Schlaf reich werden, das wäre schön. Aber ganz so einfach ist es nicht: Klar, es gibt unzählige verschiedene Möglichkeiten, wie du online Geld verdienen kannst. Doch du brauchst trotzdem eine Idee, und zwar eine, die zu dir und deinen Skills passt. Du solltest dir also gut überlegen, ob du mit Blogbeiträgen, Affiliate-Links, Videos bei Instagram, Online-Kursen oder als Youtuber Geld verdienen willst.

Doch zunächst musst du für dich selbst klären, ob du nur nebenbei etwas dazuverdienen willst oder ob das Online-Business deine Haupteinnahmequelle sein soll.

Beantworte dir außerdem folgende Fragen:

Welche Interessen habe ich?

Welche Fähigkeiten kann ich einsetzen?

Bin ich eher kreativ oder eher strukturiert?

Will ich Produkte oder Dienstleistungen verkaufen?

Bin ich der Typ, um mich auf Social Media Kanälen oder Youtube zu präsentieren?

Kann ich meinen jetzigen Job (etwa freiberuflich) auch einfach online ausüben?

Optionen gibt es jedenfalls mehr als genug, um online Geld verdienen zu können.

Das Startkapital

Wie viel Geld du für den Start deines Online Business brauchst, lässt sich pauschal leider nicht sagen. Das hängt nämlich ganz davon ab, welche Idee du umsetzen willst. In vielen Fällen ist der Kapitalbedarf beim Start überschaubar, wenn du online Geld verdienen willst.

Für viele Geschäftsmodelle reichen ein Laptop und ein Internetzugang. Gegebenenfalls kommen Kosten für eine eigene Website dazu. Wenn du dich in Richtung Influencer orientierst, solltest du zusätzlich mit 500 bis 1000 Euro für Kamera-, Licht- und Ton-Equipment kalkulieren.

Etwas kapitalintensiver wird es, wenn du einen Onlineshop oder Marktplatz aufbauen willst. Neben den Kosten für das Shopsystem und eventuell ein Warenwirtschaftsprogramm musst du die einzukaufenden Artikel und ggf. eine Lagermöglichkeit bezahlen. Eine kostengünstigere Alternative im E-Commerce ist das Dropshipping.

Der Businessplan

Keine ernsthafte Gründung kommt ohne einen Businessplan aus. Das ist auch bei digitalen Geschäftsmodellen so. Natürlich könntest du einfach anfangen, dir eine Website zu bauen, ein E-Commerce aufzuziehen oder einen Account bei Instagram & Co. anzulegen. Doch wenn du ernsthaft online Geld verdienen willst, kommst du irgendwann an den Punkt, dir über die klassischen Fragen einer Gründung Gedanken machen zu müssen.

Vorplanungen und Überlegungen für den Businessplan

Wie kann ich Online Geld verdienen? Wieviel Geld muss ich verdienen?

Welche Ausgaben haben ich?

Wie gewinne ich Kunden/Leser/Follower?

Wie monetarisiere ich die Kundschaft?

Wieviel Traffic brauche ich, um genug zu verdienen?

Wie groß ist meine Konkurrenz?

Welche rechtlichen Regeln muss ich befolgen: Steuern, Impressum, Gewerbeanmeldung?

Businessplan: Das wichtigste Werkzeug für Gründer

Willst du Online Geld verdienen , solltest du dir für die Erstellung deines Businessplans unbedingt ausreichend Zeit nehmen. Du formulierst auf 20 bis 40 Seiten deine Geschäftsidee klar aus, hier steht schwarz auf weiß, welche (finanziellen) Mittel du benötigst, und du definierst potenzielle Kunden und Zielgruppen.

Nicht zuletzt ist der Businessplan das Maß, an dem du dich selbst messen kannst – indem du regelmäßig die darin formulierten Ziele überprüfst und anpasst. Ohne einen durchdachten Businessplan wird es schwierig, dauerhaft mit einem digitalen Geschäftsmodell erfolgreich zu sein.

Diese Informationen gehören in einen Businessplan

Name des Gründers oder der Gründer

Konzept und Angebot

Marktanalyse und Wettbewerb

Zielgruppe

Strategie und Ziele

Marketing und Werbung

Organisation (Rechtsform, Standort …)

Finanzplan

Euren Businessplan könnt ihr auf der Gründerplattform ziemlich schnell und ziemlich gut schreiben. Schritt für Schritt hilft euch ein kostenloses Tool bei Struktur, Formulierungen und sogar dem Zahlenteil – bis ihr euren persönlichen Businessplan in der Hand haltet.

Wieviel Geld kann ich online verdienen?

Das ist die Gretchenfrage. Die Antwort hängt von vielen Faktoren ab: Der wichtigste bist du selbst. Die Frage sollte also korrekterweise lauten: Wie viel Geld will ich online verdienen? Davon hängt nämlich ab, mit welchem digitalen Geschäftsmodell du arbeiten und wieviel Zeit du investieren willst.

Als Influencer kannst du dir schon mit vergleichsweise wenigen Followern und überschaubarem Aufwand ein „nettes Zubrot“ verdienen. Im E-Commerce musst du mehr Zeit investieren, damit sich das Geschäft lohnt. Von wenigen hundert Euro bis mehreren tausend Euro ist im Online Business alles möglich.

Mit E-Commerce Online Geld verdienen: Das musst du beachten

Als Gründer mit einem eigenen Onlineshop Geld verdienen, hat großes Potenzial: der E-Commerce ist immer noch ein wachstumsstarker Markt. Um einen erfolgreichen Onlineshop zu eröffnen, musst du mit Plan und Marktübersicht starten. Zudem gibt es einige rechtliche und organisatorische Dinge zu beachten.

Steuern

Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, grenzüberschreitende Warenflüsse: Wenn du mit einem E-Commerce-Geschäftsmodell online Geld verdienen willst, solltest du auf Spezialisten vertrauen, die sich mit digitalen Geschäftsbereichen bestens auskennen.

Steuerberater E-Commerce kennen sich mit den spezifischen Anforderungen und Bedürfnisse im Onlinehandel bestens aus, so dass du bei der Einhaltung von Steuergesetzen und -vorschriften auf der sicheren Seite bist.

Geschäftskonten

Wenn du online Geld verdienen willst, solltest du dich unbedingt um die Eröffnung eines Geschäftskontos kümmern. Das wird nämlich gern vergessen oder verschoben. Doch das private Konto für geschäftliche Transaktionen zu nutzen, ist gar nicht clever!

Banken verbieten in der Regel in ihren AGB geschäftliche Transaktionen auf privaten Konten. Ein separates Geschäftskonto ist also absolut empfehlenswert, und es sollte am besten eröffnet sein, bevor die ersten Transaktionen stattfinden.

Zwischen den Banken gibt es enorme Unterschiede: Du kann als Selbstständiger sehr viel Geld sparen, wenn du das für dich passende Geschäftskonto wählst, wie du in unserem Geschäftskonto-Vergleich für Gründer und Selbstständige siehst.

Die Buchführung mag für die meisten Gründer eine ungeliebte Tätigkeit und gleichzeitig das größte Schreckgespenst sein. Das muss nicht sein: Du kannst entweder eine E-Commerce Steuerberater mit der Buchhaltung beauftragen. Das spart Zeit und Nerven. Eine Alternative ist Buchhaltungssoftware: Denn die Buchhaltung ist gesetzlich vorgeschrieben und muss bestimmten Regeln folgen. Eine Übersicht über empfehlenswerte Programme findest du in unserem Vergleich, mit Preisen, Links & Infos!

CRM – Customer Relationship Management

Im E-Commerce unerlässlich: das Customer-Relationship-Management, kurz CRM. Damit kannst du E-Mails organisieren, Termine, Aufträge und Rechnungen verwalten und systematischen Kundensupport leisten: sehr hilfreich, wenn du online Geld verdienen willst. Wie haben 30 der bekanntesten CRM-Tools getestet: Hier findest du eine Übersicht mit Features, Besonderheiten und Preisen.

Online Geld verdienen: Das sind die besten Geschäftsmodelle

Amazon Shop

Amazon liegt im Online-Handel natürlich ganz vorne, wenn es um den Verkauf von Produkten in die ganze Welt geht. Du hast eine geniale Idee oder bist bereits Online-Händler, willst aber deine Position und vor allem deine Umsätze noch weiter steigern? Dann bietet dir der E-Commerce-Riese die Möglichkeit, deine Produkte über die Verlaufsplattform zu vertreiben und damit die vielen Vorteile zu nutzen. Wie du in wenigen Schritten ganz einfach und schnell deinen eigenen Amazon-Shop eröffnen kannst und ob darin wirklich noch großes Potential liegt, zeigen wir dir in diesem Ratgeber.

Ebay-Seller

Wie Amazon ist auch eBay eine gute Möglichkeit, ohne großen Aufwand einen Online-Shop aufzubauen bzw. einen bestehenden zu erweitern. Auch hier eignet sich das Marktplatz-Modell hervorragend, um deine E-Commerce-Umsätze zu steigern.

Dropshipping

Dropshipping 2024 : Die Idee ist so einfach wie verlockend. Du baust dir einen Onlineshop auf und verkaufst darüber Produkte, die du aber weder vorher selbst gekauft haben noch in einem Lager als Vorrat halten musst. Jede Bestellung wird nur weitergeleitet an den eigentlichen Produzenten und du verdienst eine Provision, quasi den Aufpreis.

Theoretisch kann das (fast) jeder. Doch Dropshipping bietet auch einige Herausforderungen: E-Commerce-Experte Fabian Siegler erklärt dir in unserem Fachartikel Schritt für Schritt, wie du ein erfolgreiches Dropshipping Geschäft aufbauen kannst, welche Kosten auf dich zukommen, welche Voraussetzungen du erfüllen musst und was du mit Dropshipping verdienen kannst.

Online Shop

Als Gründer mit einem eigenen Onlineshop Geld verdienen, hat großes Potenzial: der E-Commerce ist ein wachstumsstarker Markt. Im Jahr 2021 lag die Höhe der Umsätze im Onlinehandel bei knapp 100 Milliarden Euro – das bedeutet ein erneutes Plus von fast 20 % auf die schon während der Lockdown-Zeiten stark gestiegenen Umsätze: Menschen kaufen immer mehr online und der Trend geht weiter nach oben. Zudem erlaubt der Onlinehandel Umsätze weit über die Landesgrenzen hinaus.

Um einen erfolgreichen Online-Shop eröffnen zu können, solltest du mit Plan und Marktübersicht starten und ein geeignetes Shopsystem und die richtige Zahlungsart wählen. Wir zeigen dir in unserem Ratgeber, wie du in 5 Schritten deinen eigenen Online-Shop eröffnen kannst.

Freelancer

Immer mehr Agenturen, Unternehmen und Startups setzen auf eine projektorientierte Zusammenarbeit mit Freelancern. Rund jeder dritte Personalverantwortliche will zukünftig häufiger mit ihnen arbeiten. Beste Voraussatzungen also, um online Geld verdienen zu können.

In der Theorie hast du quasi freie Wahl bei deinen Aufträgen. Allerdings bleibt trotzdem die Frage: Wie kommst du als Freelancer an Jobs, die auch tatsächlich deinen Qualifikationen, Anforderungen und Honorarvorstellungen entsprechen? Kurz: Wo findest die besten Projekte und Aufträge? Dafür gibt es Freelancer- & Projekt-Plattformen, die wir in einer Übersicht für dich zusammengestellt haben.

Digitale Produkte und Downloads

Digitale Produkte, also im Grunde alles, was du online erstellen und verkaufen kannst, ohne dass ein physisches Produkt versendet werden muss, sind eine weitere interessante Möglichkeit, mit der du (auch nebenbei) Geld verdienen kannst. Dazu zählen etwa E-Books, Vorlagen, Fotos, aber auch Webinare und Spiele. Weitere Infos zum Thema „Digitale Produkte erstellen und verkaufen“ findest du in unserer Übersicht.

Podcast

Podcasts boomen. Immer mehr Menschen nutzen das Audiomedium, um sich zu unterhalten oder zu informieren. Natürlich brauchst du ein Alleinstellungsmerkmal, um aus der täglich wachsenden Anzahl an Formaten hervorzuragen. Aber ansonsten sind die Einstiegshürden recht gering: Neben dem Laptop reicht ein gutes Mikrofon und eine Audiosoftware. Geld verdienst du mit Affilliate-Links, Produktplatzierungen oder einen begleitenden Blog.

Influencer, Youtube, Twitch

Früher wollten Kinder Pilotin, Chirurg oder Lokführerin werden. Doch Traumberufe ändern sich im Wandel der Zeit. Heute ist Influencer groß in Mode. Die Plattform, die viele dabei im Auge haben dürften, ist Instagram. Tatsächlich kann man auf Instagram, Youtube und Twitch viel Geld verdienen, bis dahin ist es allerdings ein weiter Weg: Du brauchst auf jeden Fall ein gutes Gespür für Themen, Timing und Community. Und natürlich musst du Follower gewinnen: Davon ist dein Verdienst am Ende abhängig.

Werden gesponserte Posts bei Instagram-Influencern mit 1.000 bis 5.000 Followern doch recht bescheiden vergütet (10 bis 60 US Dollar), kannst du in der nächstgrößeren Gruppe von 5.000 bis 20.000 Folowern bereits bis zu 270 USD verdienen, bei mehr als 20.000 Follower sind niedrige vierstellige Beträge drin. Solltest du die 100.000-Marke knacken, kannst du mit 5000 bis 10.000 Dollar pro Post rechnen. Bei Youtube kommt hinzu, dass dein Kanal an den Werbeeinnahmen beteiligt ist. Du solltest insbesondere auf der Video-Plattform darauf achten, dass du Inhalte mit Mehrwert bereitstellst (DIY, Lernvideos, Dokumentationen) – oder ein extrem guter Gamer sein ;-)

Autor und Blogger

Themenfinden, Recherchieren, Umsetzen und Promoten – vier wichtige Schritte im Arbeitsalltag eines Bloggers. Während sich viele vorstellen, dass das Betreiben eines Blogs relativ entspannt ist, sieht die Realität anders aus. Denn neben kreativen und interessanten Postings geht es um clevere Werbemaßnahmen, Kooperationen sowie den richtigen Einsatz von Social Media. Und ganz klar: Für das Geschäftsmodell Blogger braucht man ein paar Skills und Strategien, die über eine gute Schreibe hinausgehen.

Affiliate Marketing

Affiliate-Marketing ist zum online Geld verdienen insbesondere dann geeignet, wenn du schon über eine gut besuchte Website, einen Blog oder einen gut laufenden Youtube-Kanal verfügst, auf denen du Links zu deinen (Shop-)Partner platzieren kannst und für Verkäufe darüber Provision kassierst.

Coaching, Beratung und Consulting

Wenn du in bestimmten Bereichen eine besondere Expertise mitbringst, kannst du dein Know-how sehr gut über das Internet verkaufen und mit Coaching, Beratung und Consulting online Geld verdienen. Digitales Wissensvermittlung wird immer beliebter – weil die Inhalte unabhängig von festen Zeiten und Räumlichkeiten vermittelt werden können. Du generierst dein Einkommen in Form von Webinaren, E-Books und Online-Workshops. Durch Online-Kommunikation per Video-Call können Klienten auch aus der Ferne Kontakt aufbauen und sich auf der Website nötige Arbeitsmaterialien einfach herunterladen.

Fazit

Es gibt viele Möglichkeiten, um Online Geld verdienen zu können. Wenn du dein eigenes Online-Business aufbauen willst, ist es wichtig, dass du die für dich passende Idee findest. Die verschiedenen Aspekte – von der Erstellung und Vermarktung deiner Produkte bis hin zur Optimierung deiner Webseite – gilt es sorgfältig umzusetzen. Wichtig ist: Nur mit Geduld, Ausdauer und der richtigen Strategie kannst du online erfolgreich sein und ein stabiles Einkommen generieren.